Ninh Bình cấm phương tiện qua đoạn đường ĐT.479 bị ngập

Ngày 17/9, Sở Xây dựng Ninh Bình ban hành Thông báo số 10588/TB-SXD về phương án phân luồng giao thông khi tuyến ĐT.479 tại Km8+500 bị ngập do mưa lớn.

Theo đó, các phương tiện bị cấm lưu thông qua đoạn đường ĐT.479 tại Km8+500 từ 13h ngày 17/9/2026. Việc cấm đường được duy trì đến khi mực nước rút, tuyến đường đủ điều kiện an toàn để phương tiện trở lại lưu thông.

Mực nước trên sông Hoàng Long đang lên cao không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Ảnh: Ngọc Linh

Trong thời gian cấm đường, Sở Xây dựng hướng dẫn phương tiện di chuyển theo các tuyến thay thế cụ thể như sau: Các phương tiện đi theo hướng từ ngã ba Chạ đi theo đường ĐT.477 → QL.12B → cầu Lập Cập đi tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hoà Bình cũ) và ngược lại. Hoặc các phương tiện đi theo hướng từ ngã ba Chạ theo đường ĐT.477 đến ngã ba giao ĐT.479B, đi theo ĐT.479B đi tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hoà Bình cũ) và ngược lại.

Sở Xây dựng giao các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm Bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và Trung tâm Điều hành giao thông Ninh Bình chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông số 2 Ninh Bình tổ chức cảnh giới tại khu vực ngập. Bố trí biển báo đường ngập, rào chắn và cử người điều tiết, hướng dẫn phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian phân luồng.

Khi mực nước rút và đoạn ĐT.479 tại Km8+500 đủ điều kiện an toàn, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông số 2 Ninh Bình sẽ tháo dỡ rào chắn, biển báo tạm thời, khôi phục giao thông bình thường và báo cáo Sở Xây dựng để theo dõi, chỉ đạo.