Ninh Bình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Ninh Bình cấp mới 124 dự án, trong đó có 38 dự án FDI. (Ảnh minh họa, có sử dụng AI).

Cơ cấu kinh tế tỉnh Ninh Bình tiếp tục chuyển dịch theo định hướng “xanh, bền vững, hài hòa”. Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ hiện chiếm trên 82% cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Trong 9 tháng năm 2026, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 16,37%, tiếp tục giữ vai trò động lực chính.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III/2026 ước tăng 20,43%; lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 tăng 25,01% so với cùng kỳ năm 2025. Trong ngành chế biến, chế tạo, sản lượng máy tính xách tay tăng 65,3%, điện sản xuất tăng 40,5%, xe ô tô tải tăng 35,5%. Ở chiều ngược lại, sản lượng quần áo các loại giảm 0,6%, đạm urê giảm 6,3% và ô tô dưới 10 chỗ giảm 12,5%.

Thương mại, dịch vụ tăng 9,04% trong 9 tháng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 240.343 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Du lịch đón 20,55 triệu lượt khách, trong đó có 2,45 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu ước đạt 21.350 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng cao. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 28.132 triệu USD, tăng 50%; nhập khẩu ước đạt 25.448 triệu USD, tăng 51%. Riêng xuất khẩu linh kiện điện tử ước đạt 11.256,6 triệu USD, tiếp đến là may mặc 3.156,7 triệu USD và máy tính, linh kiện 2.854,5 triệu USD.

Trong khi đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 2,73%. Tỉnh duy trì 197 cánh đồng lớn với diện tích trên 6.600 ha, mở rộng mô hình canh tác lúa tiết kiệm nước, tạo tín chỉ các-bon trên 8,8 nghìn ha. Toàn tỉnh cũng có 699 tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, với tổng công suất khoảng 173,54 MW.

Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Ninh Bình tiếp tục được cải thiện theo hướng minh bạch. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh cấp mới 124 dự án, gồm 38 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 493,7 triệu USD và 86 dự án trong nước với số vốn 12.384,5 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2026, có 3.909 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 41.046 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 125.230 tỷ đồng, tương đương 69,6% kế hoạch năm. Khu vực FDI duy trì sản xuất tương đối ổn định, giải quyết việc làm cho khoảng 250 nghìn lao động và nộp ngân sách nhà nước ước khoảng 22.100 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả thu hút đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn là thách thức. Sau 9 tháng, tỉnh Ninh Bình giải ngân 12.829,55 tỷ đồng, đạt 36,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.