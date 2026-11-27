Ngày 27/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo kế hoạch, các cơ quan sau sắp xếp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/12/2026.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tỉnh Ninh Bình cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ nhiệm lãnh đạo các sở mới.

Cụ thể, ông Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phạm Quang Ái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Hội nghị cũng công bố 13 quyết định điều động, bổ nhiệm cấp phó. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo có 2 Phó Giám đốc là ông Nguyễn Đức Cường và bà Đinh Thị Thu Thủy.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 10 Phó Giám đốc gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong và Đỗ Quang Trung.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đây cũng là bước triển khai trong quá trình hoàn thiện và vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ tin tưởng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và sở trường công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cơ quan mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Để quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ quan hiện nay tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đến hết ngày 30/11/2026. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện về tổ chức, nhân sự và các mặt công tác để bộ máy mới chính thức vận hành từ ngày 1/12/2026.

Việc chuyển giao, tổ chức lại các cơ quan phải bảo đảm tính liên tục, thông suốt trong hoạt động hành chính, không để xảy ra khoảng trống trong quản lý nhà nước, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Việc kiện toàn các cơ quan chuyên môn lần này được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới.