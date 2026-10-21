Ninh Bình: Biểu dương 55 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trong 9 tháng năm 2026, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Toàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy và cháy 3,5 ha thảm thực bì, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2025; thiệt hại về tài sản ước tính hơn 1,5 tỷ đồng.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công an Ninh Bình

Để nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.

Công tác tuyên truyền từng bước được đổi mới thông qua ứng dụng mã QR cung cấp khuyến cáo an toàn PCCC tại các cơ sở và xây dựng phần mềm Chatbot AI tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh.

Trong 9 tháng, toàn tỉnh tổ chức 289 buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH, thu hút hơn 70.000 lượt học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên và người dân tham gia; tổ chức 648 lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở. Công an cấp xã tổ chức 1.825 buổi tuyên truyền với 282.897 lượt người tham dự.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành theo phương châm “4 tại chỗ”.

Toàn tỉnh hiện có 20 đội PCCC chuyên ngành với 240 đội viên; 8.058 đội PCCC và CNCH cơ sở với 125.159 đội viên; 1.754 đội dân phòng với 46.914 đội viên. Địa phương đã xây dựng 3.153 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 1.606 “Điểm chữa cháy công cộng”.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia PCCC, CNCH”. Ảnh: Công an Ninh Bình

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia PCCC, CNCH”. Ảnh: Công an Ninh Bình

Nhiều mô hình, phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực như “Nhà tôi có bình chữa cháy”, phá dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát nạn thứ hai, xây dựng “Khu dân cư an toàn PCCC”, “Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp an toàn PCCC”, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa và khả năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Đối với Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về PCCC và CNCH”, diễn ra từ ngày 25/9 đến ngày 10/10/2026, thu hút 64.327 lượt người tham gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương siết chặt trách nhiệm trong thực hiện quy định về PCCC và CNCH; tập trung xử lý dứt điểm các nguy cơ, tồn tại kéo dài, nhất là tại những địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chính quyền cấp xã phải nắm chắc địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý nguy cơ ngay từ cơ sở; đồng thời củng cố lực lượng PCCC tại chỗ, tăng cường huấn luyện, thực tập phương án và bảo đảm phương tiện chữa cháy hoạt động hiệu quả. Công tác tuyên truyền cần đổi mới theo hướng sát thực tế, phù hợp từng nhóm đối tượng, chú trọng kỹ năng thoát nạn, sử dụng điện an toàn và xử lý tình huống cháy, nổ.

Công an tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, nâng cao hiệu quả các mô hình PCCC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cập nhật và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý; đồng thời nhân rộng các điển hình, cách làm hiệu quả. Các tập thể, cá nhân được biểu dương cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, lan tỏa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH trong cộng đồng.

Tại hội nghị, 55 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH và phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Công an tỉnh cũng trao giấy chứng nhận công nhận điển hình tiên tiến cho 78 tập thể, cá nhân trong phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2026; biểu dương, khen thưởng 60 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về PCCC và CNCH”.