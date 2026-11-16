Ninh Bình: Bến xe khách Ý Yên sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 16/2/2027

Theo ông Nguyễn Thế Thích, Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình, việc chấm dứt hoạt động bến xe được thực hiện theo khoản 4, Điều 37 Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), trên cơ sở đề nghị của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ vận tải bến xe Ý Yên tại Văn bản số 01/CV-BX ngày 12/11/2026 về việc xin ngừng hoạt động khai thác, quản lý bến.

Bến xe khách Ý Yên chấm dứt hoạt động sau 90 ngày.

Bến xe khách Ý Yên (trước đây là Bến xe khách trung tâm huyện Ý Yên) nằm tại Km 4+750, Tỉnh lộ 485, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình, do Công ty CP Thương mại và Dịch vụ vận tải bến xe Ý Yên quản lý, khai thác.

Để bảo đảm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh không bị gián đoạn, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải đang khai thác tuyến cố định xuất phát từ bến xe khách Ý Yên khẩn trương rà soát, xây dựng phương án điều chuyển sang các bến xe khác phù hợp trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng Ninh Bình, cơ quan quản lý vận tải tại các tỉnh, thành phố và các bến xe liên quan để thống nhất phương án điều chỉnh; đồng thời thực hiện thủ tục thông báo khai thác tuyến theo quy định, bảo đảm quyền lợi và nhu cầu đi lại của hành khách.

Đối với các bến xe trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng yêu cầu chủ động tiếp nhận phương tiện có nhu cầu đăng ký khai thác; bố trí vị trí đón, trả khách và sắp xếp giờ xuất bến hợp lý, hạn chế xung đột với các phương tiện đang hoạt động. Đồng thời, phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cũng được đề nghị tạo điều kiện, hướng dẫn doanh nghiệp vận tải điều chỉnh, đăng ký khai thác tuyến cố định tại bến xe mới, bảo đảm quá trình chuyển đổi thuận lợi.

Công ty CP Thương mại và Dịch vụ vận tải bến xe Ý Yên có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt hoạt động đến các tổ chức, cá nhân liên quan và phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các công việc cần thiết theo quy định.

Việc thông báo trước 90 ngày (16/11/2026 đến 16/2/2027), nhằm tạo thời gian để doanh nghiệp vận tải chủ động điều chuyển phương tiện, hoàn thiện thủ tục và sắp xếp lại hoạt động khai thác, hạn chế ảnh hưởng đến hành khách cũng như mạng lưới vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh.

Tiến Anh