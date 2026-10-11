Ninh Bình: Bắt tạm giam 'Thắng Ật' vì gây rối trật tự công cộng

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, trú tại tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Quyết định trên được đưa ra sau quá trình điều tra, xác minh vụ việc quay video, phát trực tiếp (livestream) có nội dung phản cảm tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/9, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại di động quay video, phát trực tiếp hình ảnh kèm theo những lời nói có nội dung phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, mang tính kích động, xúc phạm danh dự công dân.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra tại khu vực thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình.

Sau buổi livestream, các hình ảnh, video liên quan tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng.

Theo cơ quan Công an, những nội dung này đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự, hình ảnh du lịch của địa phương, đồng thời tạo ra những tác động xấu trên không gian mạng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Nguyễn Văn Thắng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là khi tham gia và sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

Người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không phát tán hình ảnh, video có nội dung phản cảm, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, kể cả trên không gian mạng, đều sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.