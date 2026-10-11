Ninh Bình: Bắt tạm giam Thắng 'Ật' sau vụ livestream gây mất an ninh, trật tự

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/9, tại khu vực tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Nguyễn Văn Thắng sử dụng điện thoại di động livestream trên mạng xã hội, có lời nói phản cảm, bị cho là trái thuần phong mỹ tục, kích động và xúc phạm danh dự công dân.

Khởi tố, bắt tạm giam Thắng “Ật” về tội gây rối trật tự công cộng. (Ảnh Công an Ninh Bình).

Cụ thể, trước đó, Thắng đến trước nhà hàng C.D, thuộc phường Tây Hoa Lư, livestream và có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, khiêu khích ông D.V.H (64 tuổi, nhân viên nhà hàng). Sau đó, hai người xảy ra xô xát.

Ông H dùng một ống nứa dạng điếu cày đuổi đánh Thắng. Toàn bộ diễn biến vụ việc được ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận.

Các video, hình ảnh liên quan tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch địa phương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tây Hoa Lư đã làm việc với những người liên quan, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và củng cố hồ sơ, sau đó chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo thẩm quyền.

Trong quá trình xác minh, ông D.V.H có đơn phản ánh hành vi của Thắng, chủ nhà hàng C.D cũng gửi đơn tố cáo đối tượng về hành vi làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng.

Những ngày gần đây, Thắng tiếp tục livestream, đăng tải video trên trang Facebook cá nhân với những lời nói, hành động bị cho là thiếu chuẩn mực, gây chú ý trên mạng xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tiến Anh