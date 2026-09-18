Ninh Bình: Bắt khẩn cấp 'Đức Cộng', đối tượng cộm cán trên mạng xã hội

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Đức là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, từng bị xử lý về các tội danh như gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Đối tượng có 8 tiền án và 1 tiền sự.

Bắt khẩn cấp “Đức Cộng”, đối tượng giang hồ cộm cán trên mạng xã hội. (Ảnh Công an Ninh Bình).

Nguyễn Minh Đức từng cầm đầu băng nhóm được biết đến với tên "Đức Cộng" và đã bị lực lượng công an đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ, khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trên không gian mạng, Đức thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook "Gà Rừng", "Đức Cộng Nam Định" và tài khoản TikTok "Đức Cộng Nam Định" để đăng tải, livestream nhiều nội dung liên quan đến quá trình hoạt động vi phạm pháp luật trước đây.

Các tài khoản này có nhiều nội dung, phát ngôn gây chú ý, qua đó xây dựng hình ảnh "giang hồ mạng", thu hút sự tò mò, tăng lượt theo dõi, tương tác để phục vụ hoạt động bán hàng và nhận tiền từ lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, ba tài khoản mạng xã hội của Nguyễn Minh Đức đã thu hút hơn 115.000 lượt theo dõi. Hoạt động của đối tượng trên không gian mạng được xác định có tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, nhất là giới trẻ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động trên mạng xã hội, Nguyễn Minh Đức còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng liên quan đến ma túy.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Nguyễn Minh Đức để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Khám xét nơi ở của Nguyễn Minh Đức, lực lượng Công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng một số vật chứng có liên quan.

Tiến Anh