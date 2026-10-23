Ninh Bình: Báo động đỏ cứu bé trai 7 tuổi bị xe container cán qua người

Ngày 23/10, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 7h ngày 16/10, bệnh nhi L.G.K (7 tuổi, trú xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) được lực lượng cảnh sát giao thông đưa đến bệnh viện cấp cứu sau tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe container.

Trước tình trạng đặc biệt nghiêm trọng của bệnh nhi, các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình "báo động đỏ" toàn viện. (Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình).

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, sốc đa chấn thương với nhiều tổn thương phức tạp như dập nát chân trái, tổn thương nặng vùng tầng sinh môn, rách da và cơ vùng mông lan lên lưng, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… nguy cơ đe dọa tính mạng rất lớn, đòi hỏi phải cấp cứu khẩn cấp.

Trước tình trạng đặc biệt nghiêm trọng của bệnh nhi, các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình "báo động đỏ" toàn viện, tổ chức hội chẩn nhanh tại Khoa Cấp cứu để thống nhất phương án xử trí.

Bệnh nhi được kiểm soát đường thở bằng đặt nội khí quản, thở máy; thiết lập đường truyền tĩnh mạch, bù dịch, sử dụng thuốc vận mạch, an thần, giảm đau và băng cầm máu tạm thời. Các bác sĩ đồng thời cố định xương gãy, khẩn trương truyền máu nhằm kiểm soát tình trạng mất máu và duy trì các chức năng sống.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện, hơn 20 y, bác sĩ thuộc các chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực chống độc, Gây mê hồi sức, Ngoại nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm… nhanh chóng tập trung, phối hợp triển khai các biện pháp cấp cứu chuyên sâu.

Các bác sĩ phải đồng thời xử trí tình trạng sốc, kiểm soát chảy máu và đánh giá những tổn thương nghiêm trọng do tai nạn gây ra. Trong tình huống đặc biệt nguy cấp, sự phối hợp nhanh chóng, đồng bộ giữa các chuyên khoa có ý nghĩa quan trọng, nhằm tranh thủ từng phút để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhi.

Vụ việc một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải trọng lớn, nhất là đối với trẻ em.

Khi xảy ra tai nạn, việc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế và triển khai cấp cứu kịp thời là yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao cơ hội sống cho người bị nạn.