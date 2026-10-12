Ninh Bình: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổng kết công tác Phật sự quý III năm 2026 với nhiều thành tựu nổi bật

Tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Hòa thượng Thích Tâm Thiệu, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Đại diện Phật giáo liên xã Giao Thủy; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Hòa thượng Thích Quảng Hà phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Quảng Hà định hướng nội dung trọng tâm cần tập trung đánh giá, thảo luận, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai công tác Phật sự tại các địa phương.

Tại hội nghị, Đại đức Thích Minh Phúc, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình trình bày báo cáo sơ lược hoạt động Phật sự quý III năm 2026.

Theo báo cáo, trong ba tháng 7, 8 và 9-2026, mặc dù còn những khó khăn nhất định trong quá trình kiện toàn tổ chức, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, các hoạt động Phật sự trên địa bàn tỉnh vẫn được triển khai tương đối đồng bộ, bảo đảm tính liên tục, ổn định và phù hợp với tình hình thực tế.

Đại đức Thích Minh Phúc, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình trình bày báo cáo sơ lược hoạt động Phật sự quý III năm 2026

Đáng chú ý, trên lĩnh vực Tăng sự, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã ban hành các quyết định bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì đối với 7 tự viện; giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý tự viện, bàn giao trông coi cơ sở thờ tự và thuyên chuyển sinh hoạt Phật giáo theo quy định; hoàn tất thủ tục đề nghị tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư cho 45 vị Tăng Ni đủ điều kiện.

Một trong những thành tựu nổi bật của Phật giáo tỉnh Ninh Bình trong quý III là việc tổ chức thành công khóa An cư kết hạ Phật lịch 2570.

Toàn tỉnh có 18 trường hạ với 1.162 hành giả Tăng Ni đăng ký An cư kết hạ, trong đó có hai trường hạ được mở thêm tại chùa Phượng Ban và Mậu Chử.

Các trường hạ cơ bản thực hiện nghiêm túc nội quy, thời khóa tu học, duy trì các nghi thức tác pháp an cư, Bố-tát, Tự tứ theo truyền thống thiền môn; đồng thời tổ chức các chương trình giảng dạy Kinh, Luật, Luận, góp phần nâng cao nhận thức Phật học, củng cố giới hạnh và đời sống tu tập của chư Tăng Ni.

Chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình tham dự

Trong thời gian từ ngày 31-8 đến 12-9, Ban Chỉ đạo công tác An cư kết hạ đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, vấn an, sách tấn chư tôn đức hành giả tại 18 trường hạ trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong quý III, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định chuẩn y nhân sự và ra mắt Phân ban Ni giới, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong công tác tổ chức và hoạt động Phật sự của Ni giới tỉnh nhà.

Trên lĩnh vực Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử, các tự viện trong tỉnh tiếp tục duy trì những đạo tràng tu học, khóa tu mùa hè, sinh hoạt giáo lý, niệm Phật, thiền tập và các chương trình giáo dục đạo đức dành cho thanh thiếu niên.

Đặc biệt, các khóa tu mùa hè và sinh hoạt hè được tổ chức tại nhiều tự viện như: chùa Bái Đính, Tam Chúc, Duyên Phúc, Đồng Đắc, Cổ Loan, Hoàng Mai và một số cơ sở tự viện khác, thu hút hơn 10.000 thanh thiếu niên tham dự.

Trong mùa Vu lan - Báo hiếu, nhiều tự viện và trường hạ đã trang nghiêm tổ chức các pháp hội cầu nguyện, nghi thức cài hoa hồng, dâng phẩm vật cúng dường chư tôn đức Tăng Ni, cầu siêu cửu huyền thất tổ và tri ân các bậc sinh thành.

Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tự viện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lễ dâng hương, tưởng niệm và cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn.

Hoạt động này càng có ý nghĩa trong bối cảnh cả nước triển khai chương trình cao điểm “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”, thể hiện trách nhiệm, tình cảm tri ân sâu sắc của Tăng Ni, Phật tử đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một điểm nhấn đặc biệt trong công tác nghi lễ và đền ơn đáp nghĩa là chương trình tưởng niệm, cầu siêu và thả hoa đăng tại Khu Di tích Đền thờ Liệt sĩ Lam Hạ, phường Hà Nam, ngày 29-9.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nhân kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Bên cạnh đó, Ban Trị sự còn tham gia nhiều hoạt động văn hóa, lịch sử và tri ân truyền thống, tiêu biểu như: Lễ tưởng niệm 726 năm ngày hóa Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại Đền Bảo Lộc và Đền Trần; các hoạt động tưởng niệm tại Trường Sa; cùng nhiều sự kiện văn hóa, nghi lễ Phật giáo được tổ chức tại các địa phương.

Hòa thượng Thích Tâm Thiệu, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đóng góp ý kiến

Theo báo cáo, Tăng Ni, Phật tử và các cơ sở tự viện trong tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trao học bổng khuyến học, tặng xe đạp cho học sinh và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội. Tổng giá trị các hoạt động từ thiện hàng tỷ đồng, đặc biệt là chương trình xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa và trao tặng 120 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các Ban Đại diện Phật giáo liên xã, phường và các trường hạ còn tích cực hưởng ứng những hoạt động hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai, giúp đỡ các gia đình thương binh, bệnh binh, chăm lo người nghèo và tổ chức các chương trình tri ân nhân dịp 27-7.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong quá trình tổ chức và điều hành hoạt động Phật sự, nhất là công tác An cư kết hạ.

Tại một số trường hạ, việc chấp hành nội quy, duy trì thời khóa tu học chưa thật sự đồng đều; công tác triển khai chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng sư và hoạt động quản lý, điều hành còn những điểm cần tiếp tục khắc phục.

Đặc biệt, sau quá trình sắp xếp địa giới hành chính và kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội, việc thống nhất phương thức quản lý, điều hành và phối hợp giữa các đơn vị Phật giáo tại địa phương vẫn cần được quan tâm, hoàn thiện.

Chư tôn đức trình bày góp ý các Phật sự trong thời gian tới

Trên cơ sở những kết quả và hạn chế đã được chỉ ra, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, tập trung kiện toàn tổ chức các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự; tiếp tục củng cố hoạt động của các Ban Đại diện Phật giáo liên xã, phường; tăng cường công tác quản lý Tăng Ni, tự viện và giải quyết những vấn đề phát sinh trong sinh hoạt Phật giáo tại cơ sở.

Đồng thời, triển khai công tác chuẩn bị tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cho Đại giới đàn năm Đinh Mùi (2027); tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Chứng điệp thọ giới và Tăng tịch theo quy định.

Cùng với đó, Ban Trị sự tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong Tăng Ni, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên, từng cơ sở tự viện, bảo đảm các hoạt động Phật sự được triển khai thống nhất, đúng Hiến chương Giáo hội và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.