Ninh Bình: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Chư tôn đức, đại diện chính quyền tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Lương, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

Cùng tham dự có Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự, đại diện Phật giáo liên phường, xã và Tăng Ni, Phật tử các tự viện.

Đại diện chính quyền tặng hoa chúc mừng

Về phía chính quyền có bà Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình; ông Nguyễn Sơn Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Đại tá Mai Đại Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Đào Thanh Thành, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh; ông Đinh Văn Tùng, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ; cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Quảng Hà nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026). Đại hội đã hoàn thành chương trình nghị sự, suy tôn Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới, thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ 8 và Nghị quyết Đại hội.

Hòa thượng Thích Quảng Hà phát biểu khai mạc

Với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội xác lập những định hướng quan trọng cho hoạt động của Giáo hội trong nhiệm kỳ 2026-2031. Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phụng sự của Tăng Ni, Phật tử.

Buổi lễ hôm nay là dịp để Phật giáo tỉnh Ninh Bình bày tỏ niềm hoan hỷ trước thành công chung của Giáo hội, đồng thời khẳng định trách nhiệm tiếp nối những định hướng của Đại hội bằng các hoạt động cụ thể tại địa phương.

Thượng tọa Thích Minh Quang báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Thượng tọa Thích Minh Quang, báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 5 đến 7-11-2026 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; công bố phương danh 39 chư Tăng Ni tỉnh Ninh Bình được Hội đồng Trị sự tấn phong giáo phẩm năm 2026.

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình trao tặng quà và hoa chúc mừng tới chư tôn đức được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và suy cử vào Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình trao tặng quà chúc mừng chư tôn đức được suy tôn vào Hội đồng Chứng minh và suy cử vào Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ban đạo từ, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm tán thán công đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, đứng đầu là Hòa thượng Thích Quảng Hà.

Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ và đánh giá cao Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức chúc mừng thành công sau khi Đại hội X GHPGVN bế mạc.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

Sự kiện hôm nay mang ý nghĩa to lớn nhằm cổ vũ, lan tỏa và phát huy những thành quả của Đại hội, đồng thời là hành động thiết thực đưa 12 điểm Nghị quyết của Đại hội vào thực tiễn, làm kim chỉ nam cho phương châm hoạt động "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả" của Giáo hội trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòa thượng nhấn mạnh, Phật giáo tỉnh Ninh Bình có truyền thống gắn bó lâu đời, vùng đất phát tích với hào khí Đinh - Lê xưa, nay tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lục hòa giữa Tăng Ni, Phật tử với chính quyền các cấp. Đặc biệt, từ dấu mốc sắp xếp lại tổ chức địa giới hành chính, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động nền nếp, trở thành địa phương tiêu biểu đi đầu của khu vực phía Bắc.

Tặng hoa chúc mừng chư tôn đức được suy cử vào Hội đồng Trị sự GHPGVN

"Thành quả tốt đẹp ấy có được là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo chính quyền tỉnh Ninh Bình, cũng như tâm huyết, sự tận lực phục vụ Đạo pháp và dân tộc của chư Tăng Ni và đồng bào Phật tử toàn tỉnh.", Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định.

Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội gửi lời chúc mừng tới 39 Tăng Ni tỉnh Ninh Bình được tấn phong giáo phẩm năm 2026, 9 chư tôn đức thuộc đơn vị tỉnh nhà được suy cử vào Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ X, gồm 7 Ủy viên chính thức và 2 Ủy viên dự khuyết.

Quang cảnh buổi lễ

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Hòa thượng Thích Quảng Hà chia sẻ với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Tăng Ni và Phật tử tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tinh tiến tu học, nghiêm trì giới luật, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.