Quang cảnh buổi gặp mặt thân mật

Phái đoàn do Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát - Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình làm trưởng đoàn; cùng đi có Thượng tọa Thích Minh Phúc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Tạo, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Hạnh Bích, Phó Văn phòng, đặc trách Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh.

Tiếp đoàn có bà Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình, cùng các vị chuyên viên văn phòng.

Hòa thượng Thích Quảng Hà phát biểu chúc mừng

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hòa thượng Thích Quảng Hà đã trao tặng lẵng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, cán bộ, công chức đang làm công tác Mặt trận tại tỉnh nhân ngày truyền thống. Hòa thượng khẳng định Phật giáo Ninh Bình luôn phát huy tinh thần hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, tích cực vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đáp từ, bà Trần Thị Ngân ghi nhận và cảm ơn những đóng góp thiết thực của Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua; đồng thời mong muốn Phật giáo tỉnh tiếp tục gắn bó mật thiết với Mặt trận các cấp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.