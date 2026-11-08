Ninh Bình ấn tượng trong bộ ảnh của 'Người mẫu thế giới của năm 2026'

Đầu tháng 11, Hội đồng Thời trang Anh (BFC) công bố Awar Odhiang được vinh danh là "Người mẫu của năm" tại The Fashion Awards 2026. Giải thưởng tôn vinh những người mẫu có sức ảnh hưởng toàn cầu, tạo dấu ấn nổi bật trong ngành thời trang suốt một năm qua với những đóng góp vượt ra ngoài sàn diễn.

Trước đó, năm 2025, tạp chí thời trang danh tiếng Harper's Bazaar lựa chọn Awar Odhiang thực hiện bộ ảnh tại Ninh Bình. Những khung hình ghi lại cảnh sắc thiên nhiên và các công trình văn hóa của vùng đất miền Bắc Việt Nam thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trong nước và quốc tế.

Những bộ trang phục cao cấp lồng ghép nón lá và nón quai thao, tạo nên sự đối lập giữa truyền thống và hiện đại giữa không gian "bí ẩn" của Ninh Bình.

Bộ ảnh mang tên Spirited Away (tạm dịch: Vùng đất linh hồn) chọn Quần thể danh thắng Tràng An làm bối cảnh chính. "Những chiếc váy đẹp và thoáng mát nhất của mùa hè trông rất phù hợp khi đặt giữa dòng sông thanh bình và những ngôi chùa lịch sử của Ninh Bình", phần giới thiệu bộ ảnh đăng tải trên tạp chí Mỹ.

Cách Hà Nội khoảng 100 km, Ninh Bình sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử. Những dãy núi đá vôi sừng sững, dòng sông ngô đồng len giữa cánh đồng lúa ở Tam Cốc, hệ thống hang động tại Tràng An và các điểm tham quan như Hang Múa, chùa Bái Đính, động Am Tiên tạo nên sức hút của địa phương. Du khách còn có thể ngồi thuyền nan khám phá các hang động.

Một trong những bối cảnh gây ấn tượng trong bộ ảnh là phố cổ Hoa Lư. Khu phố được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ, tái hiện những nét kiến trúc từ thế kỷ thứ V. Nằm giữa hồ Kỳ Lân, tháp Tứ Ân là công trình nổi bật trong khuôn viên. Khi đêm xuống, tòa tháp được thắp sáng, những chiếc thuyền trang trí đèn lồng sẵn sàng đưa khách dạo hồ, ngắm phố cổ và thả hoa đăng.

Awar Odhiang tạo dáng tại phố cổ Hoa Lư và Tràng An.

Những năm gần đây, Ninh Bình trở thành điểm đến được nhiều nhiếp ảnh gia và nhà làm phim quốc tế lựa chọn làm bối cảnh. Năm 2023, tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn địa phương này vào danh sách 23 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới. Một năm sau, Ninh Bình đứng thứ 9 trong danh sách 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm do du khách trên nền tảng hướng dẫn du lịch TripAdvisor bình chọn.

Trong 10 tháng qua, Ninh Bình đón hơn 22 triệu lượt khách, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách quốc tế đạt gần 2,7 triệu lượt, tương đương khoảng 90% kế hoạch cả năm, chủ yếu đến từ các thị trường châu Âu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy và Bắc Âu.

Người mẫu Awar Odhiang ngồi thuyền xuôi dòng Tràng An.

Châu Sa