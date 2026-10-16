Ninh Bình: 99,6% hồ sơ ngành Xây dựng được tiếp nhận trực tuyến

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số

Trao đổi với PV Báo Xây dựng ngày 16/10, ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, ngành Xây dựng đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chuyển đổi số, từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trụ sở làm việc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

Nổi bật, tỷ lệ hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng được nộp trực tuyến đạt 99,6%. Kết quả này cho thấy việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến ngày càng phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn, hạn chế việc đi lại nhiều lần, giảm thời gian chờ đợi và chi phí phát sinh.

Cùng với đó, Sở Xây dựng chú trọng hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước thông qua việc triển khai đồng bộ các nền tảng số, bám sát định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng điều hành, tăng tính công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngành Xây dựng Ninh Bình từng bước ứng dụng các công nghệ, thiết bị hiện đại vào công tác quản lý, khảo sát.

Trong lĩnh vực chuyên môn, ngành Xây dựng từng bước ứng dụng các công nghệ, thiết bị hiện đại vào công tác quản lý, khảo sát, trong đó có máy quét laser và thiết bị bay không người lái (flycam).

Việc tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới góp phần hỗ trợ thu thập thông tin, nâng cao hiệu quả khảo sát và phục vụ công tác quản lý chuyên ngành.

Đáng chú ý, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã kết nối với 30 hệ thống và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, khai thác thông tin, từng bước hình thành môi trường xử lý công việc đồng bộ trên nền tảng số.

Những kết quả trên góp phần thúc đẩy cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ chuyển đổi số

Thực tế triển khai cho thấy, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng đã mang lại những chuyển biến rõ nét, nhất là đối với các thủ tục phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân.

Người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ chuyển đổi số.

Ông Đinh Văn Cương, Giám đốc Công ty TNHH Biên Cương, phường Hoa Lư cho biết, việc thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xây dựng theo hình thức trực tuyến giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời chủ động hơn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Đầu tháng 10/2026, công ty thực hiện thủ tục xin cấp phù hiệu cho 5 xe tải. Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, hệ thống tiếp nhận và trả kết quả sau 2 ngày, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đưa phương tiện vào hoạt động.

Theo ông Cương, việc giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử giúp doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các công việc hành chính, từ đó có thêm điều kiện tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tương tự, bà Lê Thị Hải (56 tuổi, đường Xuân Thiện, phường Hoa Lư) cho biết, gia đình có mảnh đất khoảng 200m² do cha ông để lại. Khi làm thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở cho con trai, bà được cán bộ phường hướng dẫn cách kê khai, nhập thông tin và nộp hồ sơ trên hệ thống trực tuyến.

"Sau 7 ngày làm việc, tôi nhận được kết quả. Thủ tục hiện nay nhanh chóng, thuận tiện hơn, người dân không phải đi lại nhiều lần như trước", bà Hải chia sẻ.

Nâng cao chất lượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số vẫn còn một số khó khăn. Đối với người cao tuổi hoặc những người chưa thành thạo công nghệ, việc sử dụng điện thoại thông minh, kê khai thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến còn lúng túng, phải nhờ cán bộ hướng dẫn mới có thể hoàn thành.

Từ thực tế này, việc đẩy mạnh chuyển đổi số cần đi đôi với nâng cao chất lượng hỗ trợ người dân, nhất là tại cấp xã, phường; tăng cường hướng dẫn trực tiếp, đơn giản hóa thao tác và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian tới, ngành Xây dựng tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các nền tảng và cơ sở dữ liệu, gắn chuyển đổi số với cải cách thủ tục hành chính.

Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiến Anh