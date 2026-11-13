Ninh Bình: 95/129 xã, phường hoàn thành khám cho đối tượng nhóm 2

Cán bộ Trạm Y tế xã Liên Minh khám sức khỏe tại nhà cho người dân.

Kết quả đến ngày 31/10/2026, toàn tỉnh đã khám cho 2.861.764/3.802.959 người, đạt 75,3%; trong đó, nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã khám cho 407.721/531.706 người, đạt 76,7%. Khối giáo dục có 944.891/944.949 trẻ em, học sinh đã được kiểm tra sức khỏe đầu năm học, đạt 99,9%. Ở nhóm 2 và nhóm 3, toàn tỉnh đã khám 1.509.152/2.391.270 người (đạt 63,1%); có 95/129 xã, phường hoàn thành khám cho đối tượng nhóm 2.

Bên cạnh công tác khám sức khỏe, công tác tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cũng được đẩy mạnh. Đến ngày 31/10 đạt 891.686/1.616.947 người được tích hợp dữ liệu khám sức khỏe liên thông lên Cổng dữ liệu sức khỏe Bộ Y tế. 100% cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế có tài khoản…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỷ lệ người dân thuộc nhóm 3 được khám sức khỏe mới đạt gần 50%. Toàn tỉnh mới có 20/129 xã, phường hoàn thành khám cho cả nhóm 2 và nhóm 3.

Để đạt mục tiêu toàn tỉnh hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trước ngày 15/12/2026, hiện ngành Y tế đang tích cực phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, đối chiếu và thống nhất số liệu; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe. Các giải pháp như: tăng cường nhân lực, tổ chức khám lưu động, khám ngoài giờ cũng được tính đến nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân.

Cùng với nỗ lực của ngành Y tế, UBND xã, phường chỉ đạo, phối hợp cơ sở y tế lập lịch khám theo tuần, bố trí nhân lực và phương án phù hợp. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền về lợi ích, lịch và địa điểm khám để người dân chủ động tham gia. Cùng với đó, hệ thống HIS từng bước được nâng cấp, kết nối với dữ liệu dân cư và các nguồn dữ liệu quản lý sức khỏe, góp phần nâng cao hiệu quả theo dõi sức khỏe lâu dài.

Với sự chỉ đạo, phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, cơ sở y tế và người dân, tin rằng chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra, tạo nền tảng để hình thành thói quen khám định kỳ, chăm sóc sức khỏe chủ động của mỗi người dân nhằm xây dựng cộng đồng dân cư khỏe mạnh.