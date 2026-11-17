Kiểm tra công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại thôn 10, xã Hải Anh.

Trong tổng số 1.743 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đã trúng cử, có 389 người đạt trình độ đại học trở lên, chiếm 22,3%; trong đó, đại học là 381 người và thạc sĩ 8 người. Về trình độ lý luận chính trị, có 64% số người có trình độ từ sơ cấp lý luận chính trị trở lên. Đặc biệt, có 1.734/1.743 người trúng cử là đảng viên, đạt tỷ lệ 99,48%.

Cùng với trình độ được nâng cao, nhân sự từng bước được trẻ hóa với 1.467 người trong độ tuổi lao động, chiếm 84,17%; trong đó, 165 người có độ tuổi từ 21 đến 35, 1.302 người có độ tuổi từ 36 đến 60 tuổi... Toàn tỉnh có 293 người trúng cử là nữ giới, chiếm 16,9%.

Đây là nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đầu tiên sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Trong điều kiện quy mô dân cư tại nhiều thôn, tổ dân phố tăng sau sáp nhập, việc kiện toàn đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trình độ, năng lực và uy tín là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.