Ninh Bình: 18 trường hạ trong toàn tỉnh cử hành Lễ tạ pháp khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2570

Sau thời gian cùng cộng trú, thúc liễm thân tâm, chuyên tâm tu học và hành trì theo tinh thần Giới luật, lễ tạ pháp là dịp để chư hành giả nhìn lại thành quả của một mùa An cư, đồng thời tiếp tục trưởng dưỡng đạo tâm, giới đức và tinh thần lục hòa cộng trụ trên con đường tu học, hành đạo.

Khóa lễ Tam bảo

Tại trường hạ Trúc Lâm Thiên Trường (P.Nam Định), lễ tạ pháp được cử hành trang nghiêm với sự hiện diện chứng minh của Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo công tác An cư kiết hạ năm 2026, Hạ chủ trường hạ Trúc Lâm Thiên Trường; cùng chư tôn đức và toàn thể hành giả an cư, Phật tử hộ trì.

Trong không khí thanh tịnh, hòa hợp, chư tôn đức và đại chúng thành kính lễ Phật, cử hành các nghi thức tạ pháp theo truyền thống thiền môn, nhất tâm hướng về Tam bảo, tri ân sự gia hộ của mười phương chư Phật, Bồ-tát để mùa An cư kiết hạ được thành tựu viên mãn.

Hòa thượng Thích Quảng Hà sách tấn chư tôn đức Tăng Ni hành giả

Nhân buổi tạ pháp, Hòa thượng Thích Quảng Hà cũng có lời sách tấn chư tôn đức Tăng Ni hành giả và Phật tử hiện diện tại đạo tràng. Hòa thượng nhắc nhở, sự viên mãn của một mùa An cư không chỉ được đánh dấu bằng thời gian cùng nhau thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, mà quan trọng hơn là mỗi hành giả cần tiếp tục gìn giữ và phát huy những thành quả tu học đã đạt được trong đời sống tu hành hằng ngày.

Hòa thượng mong muốn chư Tăng Ni luôn lấy Giới luật làm nền tảng, nghiêm trì oai nghi, trưởng dưỡng đạo tâm, tinh tiến tu học, giữ gìn tinh thần lục hòa cộng trụ; qua đó góp phần xây dựng Tăng đoàn ngày càng thanh tịnh, hòa hợp, làm nơi nương tựa tâm linh vững chắc cho hàng Phật tử.

Đối với hàng Phật tử tại gia, Hòa thượng sách tấn đại chúng tiếp tục vun bồi tín tâm nơi Tam bảo, siêng năng học và thực hành lời Phật dạy, hiếu kính ông bà cha mẹ, sống thiện lành, tích cực hộ trì Tam bảo và đồng hành cùng chư Tăng Ni trong các hoạt động Phật sự lợi đạo, ích đời.

Quang cảnh lễ tạ pháp tại trường hạ Trúc Lâm Thiên Trường

Sau lễ tạ pháp, chư hành giả an cư bắt đầu vào ba ngày hành đạo cuối hạ - khoảng thời gian để mỗi hành giả chuyên tâm lễ niệm, sám hối, nhiếp phục thân - khẩu - ý, soi lại quá trình tu học của mình trước khi bước vào lễ tác pháp Tự tứ theo truyền thống của Tăng đoàn.

Cùng thời gian, 1.162 hành giả Tăng Ni an cư tại 18 trường hạ trong toàn tỉnh Ninh Bình cũng trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp, kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2570.

Một số hình ảnh ghi nhận Lễ tạ pháp khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2570 tại các trường hạ trong tỉnh Ninh Bình:

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng lễ tạ pháp tại trường hạ chùa Tế Xuyên (Bảo Khám), xã Nam Xang

Lễ tạ pháp tại trường hạ chùa Tây Lạc

Tại trường hạ chùa Linh Ứng, xã Hải Thịnh

Trường hạ chùa Yên Vệ trang nghiêm cử hành lễ Tạ pháp, viên mãn mùa An cư kết hạ Phật lịch 2570

Lễ tạ pháp tại trường hạ chùa Liêu Hải, khép lại một mùa An cư với tinh thần tinh tấn tu học, hành trì và trưởng dưỡng đạo tâm

Trường hạ chùa Trà Lũ Trung trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp

Chư tôn đức cùng 78 hành giả trường hạ chùa Thượng Thọ trang nghiêm cử hành lễ tạ pháp

Lễ Tạ pháp khép lại mùa An cư Kết hạ tại trường hạ chùa Bút Thượng

Trường hạ Đống Trúc trang nghiêm lễ bế giảng, tạ pháp mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570

Trường hạ chùa Phượng Ban trang nghiêm lễ tạ pháp, bế giảng An cư kiết hạ Phật lịch 2570

Tại trường hạ chùa Hòa Lạc, phường Hà Nam

Tại trường hạ tổ đình Kim Liên (chùa Đồng Đắc)

54 hành giả hạ trường chùa Mậu Chử trang nghiêm lễ tạ pháp

Trường hạ chùa Linh Ứng tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026