Ninh Bình 0-0 CLB CA TP.HCM (Hiệp 1): Nhập cuộc hứng khởi

30'

Ninh Bình lập tức đáp trả. Quốc Việt nhận bóng rồi dứt điểm dứt khoát, buộc thủ môn Lê Giang Patrik phải cứu thua vất vả.

29'

Cummings tung cú sút bất ngờ từ ngoài vòng cấm! Thủ môn Văn Lâm phản xạ chắc chắn, đẩy bóng ra ngoài để bảo vệ thành công khung thành Ninh Bình.

26'

Ninh Bình vẫn duy trì thế ép sân nhưng khá bế tắc trong khâu hoàn thiện. Lucao vừa có cú đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang.

24'

CLB Công an TP.HCM đang có những phút thi đấu tốt hơn! Dù vậy, hai đội vẫn giữ sự thận trọng, nhịp độ trận đấu chưa thực sự được đẩy lên cao.

22'

CLB Công an TP.HCM phản công nhanh, Cummings có pha dứt điểm khó nhưng bóng chạm người hậu vệ Đức Chiến đi ra ngoài.

20'

Đinh Quang Kiệt xuất hiện đúng lúc! Trung vệ cao 1m96 của CLB Công an TP.HCM có pha can thiệp ấn tượng, cắt đứt đường phối hợp từ quả ném biên vào vòng cấm của Ninh Bình.

18'

Cả hai đội vẫn chưa có sự phối hợp thành công để mở tỷ số.

16'

Tiến Anh thực hiện quả đá phạt bên cánh trái cho Ninh Bình, nhưng Minh Hoàng đã đánh đầu giải nguy cho đội khách.

11'

Không vào! Đặng Quốc Gia thử vận may bằng cú sút xa khá nguy hiểm về phía khung thành Ninh Bình, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

6'

Ninh Bình tạo sức ép lớn ngay từ đầu trận! Đội chủ nhà đẩy cao đội hình, liên tục có những pha phối hợp nhanh hướng tới mũi nhọn Lucao. Ở chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM chọn cách lùi sâu, phòng ngự chắc chắn và hạn chế khoảng trống.

18h04

Trận đấu bắt đầu!!! Ninh Bình giao bóng

Đội hình ra sân của Ninh Bình:

Đội hình ra sân của CA TP.HCM