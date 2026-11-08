Ningning của nhóm aespa bị chỉ trích gay gắt về ngoại hình

Sự xuất hiện trên thảm đỏ ở Los Angeles đã khiến Ningning của nhóm aespa trở thành tâm điểm của những phản ứng trái chiều gay gắt về ngoại hình thay đổi của cô.

Ningning đã sánh vai cùng các 'ngôi sao' khác như Rosé của BLACKPINK và nam diễn viên Park Bo Gum tại LACMA Art+Film Gala 2026. Cô xuất hiện trên thảm đỏ với một bộ trang phục táo bạo, nhưng nhiều người hâm mộ lại chú ý đến gương mặt của cô hơn là trang phục.

Nhiều người nhận xét rằng Ningning trông khác hẳn so với thường ngày, thậm chí có người còn cho rằng cô "có một diện mạo hoàn toàn mới" tại sự kiện này. Bên cạnh những cáo buộc phẫu thuật thẩm mỹ, nhan sắc của cô còn bị so sánh với các thần tượng khác như Jennie của BLACKPINK và Minnie của i-dle.

Một số người cũng so sánh Ningning với các thành viên khác trong nhóm aespa, khi nhiều người trong số họ gần đây cũng phải đối mặt với những cáo buộc phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, bất chấp những áp lực lên nhóm, Giselle (một thành viên khác của aespa) đã phản hồi về những tin đồn này hồi đầu năm nay, khẳng định rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ và có một "gương mặt mới" mỗi tháng là điều "không thể".