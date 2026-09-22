Ningning (aespa) khoe vòng eo nhỏ đến khó tin, body săn chắc gây chú ý

Ningning (aespa) thu hút sự chú ý khi khoe vóc dáng săn chắc trong loạt ảnh đời thường. Nữ thần tượng gây ấn tượng với vòng eo thon gọn, cơ bụng rõ nét cùng phong cách cá tính.

Cụ thể, mới đây, Ningning đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân mà không kèm chú thích. Nữ thần tượng ghi lại những khoảnh khắc tại một đường hầm giữa khu đô thị về đêm và khu vực gần sân vận động.

Ningning (aespa) thu hút sự chú ý khi khoe vóc dáng săn chắc trong loạt ảnh đời thường.

Trong loạt ảnh, Ningning diện áo bra top màu đen kết hợp quần thể thao dáng rộng. Cô khoác hờ chiếc áo phao ngắn màu bạc, tạo nên tổng thể khỏe khoắn nhưng không kém phần thời thượng. Kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao cùng phần trang điểm mắt sắc nét giúp nữ thần tượng hoàn thiện hình ảnh cá tính, toát lên thần thái đặc trưng.

Đáng chú ý nhất là vòng eo của Ningning. Chiếc bra top dáng ngắn để lộ phần bụng phẳng, gần như không có mỡ thừa cùng đường cơ bụng 11 săn chắc. Vòng eo nhỏ gọn nổi bật bên cạnh phần vai vuông khỏe khoắn càng làm tổng thể vóc dáng của nữ thần tượng trở nên ấn tượng.

Phong cách thể thao vốn mang tính đời thường cũng được Ningning biến thành một bộ ảnh thời trang với thần thái nổi bật. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng từ người hâm mộ quốc tế. Nhiều bình luận dành lời khen cho vòng eo của nữ thần tượng, phong cách cá tính cũng như kiểu tóc đuôi ngựa quen thuộc.

Một số khán giả bình luận: “Vòng eo này là thật sao?”, “Phong cách cá tính này quá hợp với cô ấy”, “Ningning tóc đuôi ngựa đúng là sự kết hợp không thể thất bại”,...

Nhiều bình luận dành lời khen cho vòng eo của nữ thần tượng, phong cách cá tính cũng như kiểu tóc đuôi ngựa quen thuộc.

Hiện tại, Ningning cùng aespa đang thực hiện world tour thứ tư. Sau các đêm diễn tại Đài Bắc, nhóm tiếp tục chinh phục nhiều thành phố ở Nam Mỹ như Santiago, Lima và Mexico City với nhiều đêm diễn cháy vé.

Đặc biệt, concert tại Brazil thu hút hơn 21.000 khán giả, trở thành một trong những buổi diễn đơn lớn nhất của một nhóm nhạc nữ thế hệ thứ tư và đứng thứ hai về quy mô trong lịch sử các nhóm nhạc nữ K-pop. Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của aespa trên thị trường quốc tế.

Hiện tại, Ningning cùng aespa đang thực hiện world tour thứ tư.