Ningning (aespa) khoe trọn đường cong chữ S gợi cảm

Ningning (aespa) tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý khi xuất hiện với diện mạo quyến rũ cùng phong cách trang điểm và thời trang nổi bật. Nữ thần tượng gây ấn tượng với đường cong cơ thể trong thiết kế ôm sát.

Cụ thể, mới đây, Ningning đăng tải loạt ảnh hậu trường trên trang cá nhân kèm dòng chú thích ngắn gọn. Những khoảnh khắc được ghi lại tại phòng chờ và dưới ánh đèn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Ningning đăng tải loạt ảnh hậu trường trên trang cá nhân kèm dòng chú thích ngắn gọn.

Trong loạt ảnh, Ningning lựa chọn kiểu trang điểm nổi bật với phấn mắt nhũ tím phủ kín bầu mắt, kết hợp đường eyeliner sắc nét theo phong cách mắt mèo. Nữ thần tượng hoàn thiện diện mạo bằng son môi màu burgundy, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa cuốn hút.

Phong cách thời trang của Ningning cũng gây chú ý. Cô diện áo crop top tay dài màu đen ôm sát cơ thể, kết hợp với trang phục cạp trễ. Thiết kế giúp tôn lên vòng eo thon gọn và đường cong cơ thể của nữ thần tượng.

Đặc biệt, phần áo được thiết kế kín đáo ở một bên ngực nhưng vẫn tạo hiệu ứng nổi bật nhờ phom dáng ôm sát. Đường cong hình chữ S cùng vóc dáng cân đối giúp Ningning hoàn thiện hình ảnh gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Đường cong hình chữ S cùng vóc dáng cân đối giúp Ningning hoàn thiện hình ảnh gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, người hâm mộ và cư dân mạng nhanh chóng để lại nhiều bình luận dành cho nữ thần tượng. Một số ý kiến xuýt xoa: “Nữ hoàng của tôi”, “Mọi thứ cô ấy làm đều thực sự tuyệt vời”. Nhiều người cũng cho rằng phong cách này giúp Ningning khoe trọn thần thái ngày càng trưởng thành và cuốn hút.

Ningning sinh năm 2002, là thành viên nhóm nhạc aespa. Cô được biết đến với giọng hát nổi bật cùng hình ảnh ngày càng đa dạng trong các hoạt động của nhóm.

Hiện tại, aespa đang thực hiện tour diễn thế giới thứ tư. Sau khi hoàn thành đêm diễn tại Mexico vào ngày 11/9, nhóm tiếp tục đặt chân đến nhiều thành phố lớn ở Bắc Mỹ, trong đó có Atlanta để mang tour diễn đến gần hơn với người hâm mộ quốc tế.