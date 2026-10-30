Ningning (aespa) gây bất ngờ với diện mạo khác lạ, khán giả suýt không nhận ra

Theo MyDaily, mới đây, Ningning - thành viên nhóm nhạc nữ aespa bất ngờ chia sẻ loạt ảnh mới trên trang Instagram cá nhân. Nữ ca sĩ không đính kèm bất kỳ dòng chú thích nào, để những khung hình tự tạo nên sức hút riêng.

Ningning - thành viên nhóm nhạc nữ aespa bất ngờ chia sẻ loạt ảnh mới trên trang Instagram cá nhân.

Trong loạt ảnh được công bố, Ningning xuất hiện với nhiều tạo hình thời trang khác nhau, cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh trước ống kính. Đáng chú ý, nữ thần tượng diện một bộ suit màu tím nổi bật, mang đến vẻ ngoài cá tính và hiện đại. Ở những khung hình khác, cô lựa chọn thiết kế váy ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng thon gọn cùng những đường nét quyến rũ.

Sự kết hợp giữa trang phục táo bạo và phong thái tự tin giúp Ningning thể hiện một hình ảnh trưởng thành hơn so với phong cách thường thấy. Điểm nhấn đặc biệt trong bộ ảnh chính là lối trang điểm mắt khói đậm. Phần mắt được nhấn bằng những gam màu tối, tạo chiều sâu cho ánh nhìn và mang đến vẻ ngoài có phần bí ẩn, sắc lạnh.

Cùng với cách tạo dáng và biểu cảm trước ống kính, Ningning xây dựng hình tượng thời trang mạnh mẽ, khác biệt với vẻ ngoài trẻ trung mà người hâm mộ thường thấy ở cô trong các hoạt động của aespa. Chính sự thay đổi này khiến loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Sự kết hợp giữa trang phục táo bạo và phong thái tự tin giúp Ningning thể hiện một hình ảnh trưởng thành hơn so với phong cách thường thấy.

Theo MyDaily, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo mới của Ningning, đồng thời dành những phản hồi tích cực cho khả năng biến hóa phong cách của nữ ca sĩ.

Không ít khán giả nhận xét rằng Ningning ngày càng thể hiện rõ cá tính thời trang riêng, thay vì chỉ gắn bó với những hình ảnh quen thuộc của một thần tượng K-pop.

Trên thực tế, Ningning vốn được đánh giá là một trong những thành viên sở hữu phong cách trình diễn nổi bật của aespa. Bên cạnh giọng hát, cô còn gây ấn tượng nhờ thần thái tự tin và khả năng thể hiện nhiều hình tượng khác nhau.

Nếu trên sân khấu, Ningning thường xuất hiện trong những bộ trang phục mang màu sắc hiện đại, trẻ trung hoặc đậm chất tương lai, thì loạt ảnh lần này lại khai thác vẻ đẹp trưởng thành và quyến rũ. Sự thay đổi không chỉ nằm ở trang phục mà còn được thể hiện thông qua cách trang điểm, biểu cảm và ngôn ngữ hình thể.

Trên thực tế, Ningning vốn được đánh giá là một trong những thành viên sở hữu phong cách trình diễn nổi bật của aespa.

Ở một diễn biến khác, aespa đang chuẩn bị cho những hoạt động quan trọng trong thời gian tới. Được biết, nhóm sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ trong hai ngày 28 và 29/11 tại Nhà thi đấu Hwajeong, Đại học Korea, quận Seongbuk, Seoul.

Đây được xem là dịp để các thành viên aespa giao lưu trực tiếp với người hâm mộ, đồng thời mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi bước vào lịch trình quốc tế. Sau sự kiện tại Hàn Quốc, aespa dự kiến khởi động chuyến lưu diễn châu Âu từ tháng 1/2027.

Trong bối cảnh nhóm đang chuẩn bị cho những hoạt động mới, sự xuất hiện của Ningning với diện mạo khác lạ càng khiến người hâm mộ quan tâm đến hình ảnh và phong cách mà nữ thần tượng sẽ thể hiện trong thời gian tới.

Loạt ảnh mới nhất một lần nữa cho thấy Ningning không ngại thử nghiệm những tạo hình khác biệt, từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân cả trên sân khấu âm nhạc lẫn trong lĩnh vực thời trang.