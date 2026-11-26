Dòng tiền chảy mạnh vào kênh tiết kiệm có kỳ hạn khiến tỷ trọng vốn giá rẻ (CASA) suy giảm, trực tiếp bào mòn hiệu quả sinh lời của các nhà băng

Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng quý III/2026 ghi nhận sự chững lại rõ nét của chỉ số NIM. Theo các báo cáo cập nhật tháng 11/2026 từ nhiều tổ chức phân tích, dù tăng trưởng tín dụng vẫn giữ nhịp để nâng đỡ thu nhập lãi thuần, nhưng khả năng sinh lời trên mỗi đồng tài sản lại bị thu hẹp do gánh nặng chi phí đầu vào gia tăng nhanh hơn đà cải thiện của lãi suất đầu ra.

Áp lực kép từ chi phí vốn và sự suy giảm của dòng tiền giá rẻ

Dữ liệu từ Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho thấy, NIM quý III/2026 trong nhóm ngân hàng theo dõi đạt mức 3,11%, giảm 0,03 điểm phần trăm so với quý II. Đáng chú ý, thu nhập lãi thuần toàn nhóm vẫn tăng 2,4%, nhưng động lực hoàn toàn đến từ việc dư nợ cho vay mở rộng 3,3%, thay vì nhờ biên lãi được cải thiện. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự lệch pha giữa đầu vào và đầu ra, chi phí vốn quý III tăng tới 0,47 điểm phần trăm lên 5,27%, mức cao nhất kể từ quý III/2023, trong khi lợi suất tài sản sinh lãi chỉ nhích thêm 0,43 điểm phần trăm lên 8,07%.

Đồng quan điểm, báo cáo của Thiên Minh Rating (TMR) cũng phản ánh xu hướng tương tự khi chi phí vốn trong mẫu nghiên cứu tăng 0,48 điểm phần trăm lên 5,29%, vượt xa mức tăng 0,42 điểm phần trăm của lợi suất tài sản sinh lãi, kéo NIM giảm từ 3,12% xuống còn 3,09%.

Cơ cấu nguồn vốn kém thuận lợi là tác nhân chính đẩy chi phí huy động đi lên. Thống kê từ S&I Ratings tại 27 ngân hàng niêm yết cho thấy, tiền gửi khách hàng quý III tăng 5% so với quý trước, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng (3,2%). Tuy nhiên, dòng tiền chảy vào hệ thống chủ yếu nằm ở phân khúc tiền gửi có kỳ hạn với mức tăng 5,5%, trong khi CASA chỉ tăng khiêm tốn 2,3%. Hệ quả là tỷ trọng CASA toàn nhóm sụt giảm từ 21% xuống 20,6%. Số liệu từ TCBS cũng ghi nhận tỷ lệ CASA giảm từ 20,2% xuống 19,6%, đồng thời các ngân hàng phải đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá (tăng 12,5%) để bổ sung thanh khoản. Khi nguồn vốn giá rẻ thu hẹp, các nhà băng buộc phải phụ thuộc vào nguồn huy động lãi suất cao, trực tiếp bào mòn biên lợi nhuận.

Phân hóa mạnh giữa các nhà băng và bài toán kỳ vọng quý cuối năm

Về bản chất, NIM phản ánh hiệu quả tạo thu nhập lãi sau khi trừ chi phí trả lãi. Khi chỉ số này đi xuống, ngân hàng phải chấp nhận bài toán mở rộng quy mô tài sản để bù đắp, hoặc tìm kiếm động lực từ các nguồn thu ngoài lãi. Theo ước tính của TCBS, cứ mỗi 0,1 điểm phần trăm NIM sụt giảm có thể khiến lợi nhuận trước thuế bốn quý của nhóm ngân hàng niêm yết giảm khoảng 5,4%.

Trong bối cảnh chung đầy thách thức, diễn biến NIM quý III lại cho thấy sự phân hóa sâu sắc dựa trên lợi thế cấu trúc vốn của từng ngân hàng. Nhờ sở hữu nền tảng vốn chi phí thấp cùng tỷ trọng cho vay ngắn hạn cao giúp linh hoạt điều chỉnh lãi suất đầu ra, nhóm ngân hàng quốc doanh ghi nhận sự bứt phá. Cụ thể, Vietcombank và VietinBank cải thiện NIM lần lượt 0,14 và 0,13 điểm phần trăm, lên mức 3,17% và 3,03%, với chi phí vốn duy trì ở ngưỡng thấp là 3,31% và 4,40%.

Ở khối ngân hàng tư nhân, Techcombank cũng ghi nhận điểm sáng khi NIM quý III đạt 3,80%, tăng 0,10 điểm phần trăm so với quý trước nhờ lợi suất tài sản sinh lãi tăng 0,46%, bù đắp được mức tăng 0,42% của chi phí vốn. Tuy vậy, theo đánh giá của Vietcap, mức NIM này vẫn thấp hơn 0,03 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và lũy kế 9 tháng mới đạt 3,60%, cho thấy sự phục hồi theo quý chưa đủ để đưa biên lãi vượt qua nền cao của năm trước. Ngược lại, những ngân hàng đẩy mạnh tín dụng nhưng thiếu hụt nguồn vốn rẻ, phải huy động lãi suất cao đang chịu sức ép thu hẹp biên lãi nặng nề nhất.

Bước sang quý IV/2026, độ trễ trong việc điều chỉnh lãi suất đầu vào và đầu ra tiếp tục là biến số then chốt chi phối lợi nhuận ngành. Việc hạ lãi suất huy động thường cần thời gian để thẩm thấu khi các khoản tiền gửi cũ đáo hạn, trong khi các gói giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nền kinh tế lại tác động trực diện và tức thì đến thu nhập lãi. Giới phân tích nhận định triển vọng phục hồi NIM thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng giữ chân dòng tiền CASA, tối ưu kỳ hạn huy động và kiểm soát chất lượng tài sản. Với dự báo NIM toàn ngành năm 2026 và 2027 chỉ đi ngang quanh ngưỡng 3,05% từ TMR, cuộc đua duy trì biên lợi nhuận của các nhà băng được dự báo sẽ còn nhiều cam go.