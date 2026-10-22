Nikon gia nhập đường đua full-frame cỡ nhỏ

Hai bản màu của Nikon Z5IIC. Ảnh: Nikon.

Nikon vừa giới thiệu mẫu mirrorless Z5IIC tại thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản rút gọn của Nikon Z5II, với thiết kế nhỏ giao diện đơn giản và tập trung vào nhu cầu chụp ảnh, quay video cơ bản. Khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở phần đỉnh máy phẳng, hãng loại bỏ hoàn toàn kính ngắm điện tử (EVF). Việc quan sát và bố cục hình ảnh được thực hiện thông qua màn hình cảm ứng xoay lật 3,2 inch.

Cách tiếp cận này tương tự một số dòng máy ảnh hướng đến nhà sáng tạo nội dung với nhu cầu quay video được ưu tiên. Tuy nhiên, việc thiếu kính ngắm cũng gây bất tiện khi chụp ngoài trời nắng gắt hoặc trong những tình huống cần theo dõi chủ thể chuyển động. Z5IIC có trọng lượng khoảng 620 gram, bao gồm pin và thẻ nhớ. Thiết bị nhẹ hơn 80 g so với Z5II, nhưng giữ nguyên chiều rộng và độ dày.

Z5IIC có cảm biến full-frame nhưng kích thước gọn gàng khi hãng loại bỏ ống ngắm điện tử. Ảnh: TT.

Về cấu hình, Z5IIC sử dụng cảm biến BSI CMOS full-frame 24,5 MP cùng bộ xử lý EXPEED 7, tương tự Z5II. Hệ thống lấy nét tự động hỗ trợ nhận diện 10 loại chủ thể, bao gồm người, động vật và phương tiện. Nikon cũng bổ sung khả năng nhận diện cá, phục vụ nhu cầu chụp ảnh động vật dưới nước.

Thiết bị có 299 điểm lấy nét khi sử dụng chế độ AF vùng tự động. Tốc độ chụp liên tiếp đạt tối đa 14 khung hình/giây với màn trập cơ, tăng lên 30 khung hình/giây ở chế độ chụp tốc độ cao. Tính năng Pre-Release Capture cho phép ghi lại hình ảnh trong tối đa một giây trước khi người dùng nhấn hết nút chụp, từng xuất hiện trên sản phẩm cao cấp như Z8 hay Z6 III.

Hệ thống chống rung trong thân máy đạt mức bù rung tối đa 7,5 stop theo công bố của Nikon. Đây là trang bị đáng chú ý trên một mẫu full-frame hướng đến người dùng mới, hỗ trợ trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Ở quay phim, Z5IIC hỗ trợ video 4K 60 FPS nhưng bị crop một phần cảm biến. Máy có thể quay Full HD 120 khung hình/giây, ghi hình 12-bit N-RAW trực tiếp lên thẻ SD và hỗ trợ N-Log, H.265 10-bit. Những thông số này gần như tương đồng Z5II.

Tương tự các sản phẩm Nikon đời mới, máy cũng có nút truy cập nhanh các công thức màu thông qua Nikon Imaging Cloud. Đây là cách để chủ máy có thể chủ động phương án màu phim nh sản phẩm của Fujifilm.

Trong dải máy ảnh Nikon, Z5IIC được đặt dưới Z5II, nhưng hai máy có nền tảng xử lý hình ảnh tương đương. Để giảm giá, nhà sản xuất Nhật Bản cắt giảm kính ngắm, joystick, một khe thẻ nhớ và sử dụng màn hình độ phân giải thấp hơn. Z5II vẫn phù hợp hơn với khách hàng bán chuyên, hay chụp dịch vụ hoặc cần sao lưu dữ liệu trực tiếp lên hai thẻ nhớ.

So với các mẫu full-frame nhỏ gọn trên thị trường, Z5IIC có cách tiếp cận gần Panasonic Lumix S9, cũng loại bỏ EVF và tập trung vào trải nghiệm sử dụng màn hình. Trong khi đó, Sony A7C II vẫn trang bị kính ngắm điện tử, cảm biến 33 MP và thân máy nhẹ, nhưng thuộc phân khúc giá cao hơn.

Tại Mỹ, Nikon Z5IIC có giá khởi điểm 1.400 USD cho thân máy, thấp hơn 450 USD so với giá niêm yết ban đầu của Z5II. Tại Việt Nam, sản phẩm được giới thiệu với các tùy chọn thân máy và bộ kit kèm ống kit 24-50 mm, 24-105 mm hoặc 24-200 mm. Giá bán chính thức tại thị trường trong nước từ 40 triệu đồng cho bản riêng thân máy.