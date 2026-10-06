Nikkei Asia: APEC 2027 mở cơ hội đưa Phú Quốc vươn tầm quốc tế

“Hòn đảo ngọc của Việt Nam đang rộn ràng với máy xúc và cần cẩu, khi đất nước chạy đua để thay đổi diện mạo địa điểm du lịch nổi tiếng này trước khi đăng cai một trong những sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu lớn nhất thế giới”. Nikkei Asia mở đầu bài viết có tiêu đề “Đảo ngọc của Việt Nam đang nỗ lực đổi mới diện mạo để chuẩn bị cho APEC” bằng những hình ảnh hết sức sôi động, khi Phú Quốc chuẩn bị đăng cai Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2027. Hàng loạt công trình quy mô lớn đang được triển khai, từ mở rộng sân bay, xây dựng trung tâm hội nghị, trung tâm nghệ thuật biểu diễn đến phát triển hạ tầng giao thông và hệ thống lưu trú.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Nikkei Asia

Theo Nikkei, tổng vốn đầu tư cho các dự án liên quan đến APEC tại Phú Quốc đã vượt 5 tỷ USD. Quy mô này cho thấy sự kiện không chỉ được nhìn nhận như một hoạt động diễn ra trong vài ngày Hội nghị cấp cao, mà còn là cơ hội thúc đẩy quá trình nâng cấp toàn diện hạ tầng và năng lực dịch vụ của đảo.

Tăng tốc hạ tầng, nâng tầm điểm đến

Bài báo dẫn phát biểu của một hướng dẫn viên du lịch trên đảo: “Các công trình xây dựng đang tiến triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Các đội công nhân làm việc 24/7, xuyên suốt đợt nắng nóng và đến tận đêm khuya. Ngay cả khi mưa lớn, họ vẫn bơm nước ra và tiếp tục công việc”.

Trên các tầng cao, hoạt động thi công diễn ra đồng thời ở nhiều khu vực. Ảnh: Hoàng Hà

Một trong những dự án nổi bật được Nikkei đề cập là dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trị giá khoảng 865 triệu USD. Công suất phục vụ hành khách dự kiến được nâng từ khoảng 4 triệu lượt hiện nay lên 10 triệu lượt vào năm 2030. Một số hạng mục, trong đó có nhà ga VIP dành cho các nguyên thủ quốc gia, sẽ hoàn thành trước APEC 2027.

Cùng với sân bay, một trung tâm hội nghị mới trị giá khoảng 860 triệu USD đang được xây dựng để phục vụ các sự kiện chính của APEC. Công trình có phòng đại tiệc rộng 11.000m², sức chứa tới 10.000 người và một trung tâm báo chí quốc tế có khả năng phục vụ khoảng 4.000 phóng viên. Phú Quốc cũng đang chuẩn bị trung tâm nghệ thuật biểu diễn 4.000 chỗ ngồi và hệ thống đường sắt nhẹ (LRT) đầu tiên của Việt Nam.

Phối cảnh Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ Hội nghị APEC 2027. Ảnh: Sun Group

Theo Nikkei, những dự án này đang góp phần thay đổi diện mạo của Phú Quốc, đồng thời mở rộng đáng kể năng lực đón khách, tổ chức sự kiện và cung cấp các dịch vụ quốc tế của đảo.

Điều đáng chú ý là quá trình đầu tư diễn ra trên nền tảng du lịch vốn đã tăng trưởng mạnh trong những năm qua. Từ khi Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực đối với du khách nước ngoài năm 2014, Phú Quốc đã trở thành một trong những điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất cả nước. Lượng khách tăng từ 586.000 lượt năm 2014 lên 8,1 triệu lượt năm 2025. Doanh thu du lịch năm 2025 đạt khoảng 44.000 tỷ đồng, tương đương 1,7 tỷ USD.

Chỉ trong 7 tháng năm 2026, Phú Quốc đã đón 6,2 triệu lượt khách, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này, theo cách tiếp cận của Nikkei, cho thấy APEC 2027 đang đến với Phú Quốc vào thời điểm đảo đã có một thị trường du lịch phát triển và nhu cầu ngày càng lớn về hạ tầng, dịch vụ chất lượng cao.

Những công trình hiện đại và chất lượng góp phần nâng tầm vị thế của "đảo ngọc". Ảnh MEYGROUP

Du khách tản bộ trên Bãi Dài, Phú Quốc. Ảnh: Nikkei Asia

Một hệ sinh thái mới cho du lịch quốc tế

Nikkei cho biết Việt Nam kỳ vọng APEC 2027 có thể tạo ra cho Phú Quốc một cú hích tương tự sự kiện APEC 2017 từng mang lại cho Đà Nẵng.

Khi đăng cai APEC năm 2017, Đà Nẵng đón 6,6 triệu lượt khách, trong đó có 2,3 triệu khách quốc tế, còn doanh thu du lịch tăng hơn 20%. Đến năm 2025, lượng khách đến thành phố đã đạt 17,3 triệu lượt, trong đó 7,6 triệu khách quốc tế. Các quan chức và doanh nghiệp du lịch địa phương vẫn xem APEC 2017 là một dấu mốc giúp nâng cao hình ảnh quốc tế của Đà Nẵng và góp phần thu hút đầu tư.

Với Phú Quốc, mục tiêu được đặt ra không chỉ là tổ chức thành công APEC, mà còn tận dụng sự kiện để mở rộng vị thế của đảo trên bản đồ du lịch và đầu tư quốc tế.

Các kỹ sư, công nhân đang "vượt nắng, thắng mưa" để sớm đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Ảnh: Phi Khánh

Nikkei nhận định các nhà chức trách và nhà phát triển Việt Nam đang đặt cược vào khả năng APEC thúc đẩy Phú Quốc từ một điểm đến biển đảo phát triển nhanh trở thành một trung tâm quốc tế về du lịch, đầu tư và các sự kiện kinh doanh.

Một trong những hướng phát triển Phú Quốc được Nikkei đặc biệt chú ý là thị trường MICE - du lịch kết hợp hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm. Nikkei dẫn lời Sun Group cho rằng sự kết hợp giữa hạ tầng hàng không, lưu trú, hội nghị và các dịch vụ du lịch có thể giúp Phú Quốc tổ chức những sự kiện MICE quy mô lớn, đồng thời biến các chuyến đi phục vụ sự kiện thành những trải nghiệm dài ngày và đa dạng hơn.

Khu Nhà biểu diễn đa năng, hay Nhà hát APEC, đã cơ bản định hình với khoảng 97% kết cấu bê tông cốt thép được hoàn thành. Phần khung bê tông đồ sộ cho thấy quy mô không gian trình diễn, sân khấu và các khu vực chức năng bên trong công trình. Ảnh: Hoàng Hà

Điều này có ý nghĩa đáng kể đối với chiến lược phát triển du lịch của Phú Quốc. Thay vì chỉ dựa vào lợi thế về cảnh quan và nghỉ dưỡng biển, đảo có thể từng bước hình thành một hệ sinh thái dịch vụ phục vụ du khách quốc tế, các đoàn công tác và cộng đồng doanh nghiệp.

Từ APEC đến động lực phát triển dài hạn

Nikkei cũng ghi nhận những tác động tích cực mà quá trình chuẩn bị APEC đang tạo ra đối với người dân địa phương, khi sự phát triển của hệ thống khách sạn, dịch vụ và hạ tầng mở ra thêm cơ hội việc làm và kinh doanh.

Đối với các nhà đầu tư, câu hỏi quan trọng hơn sau APEC là làm thế nào để tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng và dịch vụ mới. Sun Group cho biết doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến việc các dự án phục vụ APEC như thế nào, mà còn đặt câu hỏi về cách những công trình này tiếp tục tạo ra giá trị cho Phú Quốc, người dân và nền kinh tế du lịch Việt Nam sau sự kiện.

Thi công các công trình trên đại công trường Phú Quốc phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Ảnh: TTXVN

Nikkei dẫn lời ông Neil MacGregor, Giám đốc điều hành Savills Việt Nam, cho rằng Phú Quốc có thể tham khảo kinh nghiệm của Phuket, Thái Lan - nơi ngành du lịch được mở rộng từ biển và khu nghỉ dưỡng sang các lĩnh vực như giải trí, trường học quốc tế, y tế và những dịch vụ khuyến khích du khách cũng như người nước ngoài lưu trú dài ngày. Theo ông MacGregor, nếu được triển khai hiệu quả, APEC có thể tiếp tục nâng cao vị thế của Phú Quốc trong mắt các nhà đầu tư và du khách.

Từ góc nhìn của Nikkei, giá trị lớn hơn của APEC 2027 đối với Phú Quốc nằm ở những gì sự kiện để lại sau khi kết thúc. Hàng loạt công trình đang được xây dựng không chỉ phục vụ các hoạt động của tuần lễ cấp cao, mà còn có thể trở thành nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của đảo.

Với nền tảng du lịch tăng trưởng nhanh, khả năng kết nối quốc tế ngày càng mở rộng và hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, APEC 2027 đang tạo cho Phú Quốc một cơ hội để nâng tầm hình ảnh, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một điểm đến quốc tế về du lịch, hội nghị và đầu tư.

Quốc hội tạo cơ chế đặc thù để Phú Quốc tăng tốc chuẩn bị APEC 2027 Ngày 24/8/2026, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Việc ban hành Nghị quyết được đánh giá là cần thiết trước yêu cầu cấp bách về tiến độ. Danh mục phục vụ APEC gồm 21 công trình, trong đó có 10 dự án đầu tư công và 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Cơ chế đặc thù cho phép tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, nghiệm thu, bàn giao, thanh toán, quyết toán đối với các dự án thuộc phạm vi Nghị quyết, qua đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai. Nghị quyết yêu cầu quá trình triển khai phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; đồng thời không hợp pháp hóa sai phạm có tính chất vụ lợi, không để phát sinh sai phạm mới và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Các công trình cũng phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ và vận hành an toàn, hiệu quả. Với cơ chế được Quốc hội thông qua, Phú Quốc có thêm nền tảng pháp lý để tập trung nguồn lực, đẩy nhanh các công trình trọng điểm, sẵn sàng cho APEC 2027 và quan trọng hơn là tạo dựng hạ tầng cho một giai đoạn phát triển mới của “đảo ngọc”.