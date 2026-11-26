Từ mùa giải 2027/28, Nike sẽ thay adidas trở thành nhà cung cấp bóng thi đấu cho Champions League, chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài từ năm 2001 giữa UEFA và thương hiệu thể thao Đức. Tuy nhiên, việc đổi nhà cung cấp chưa đồng nghĩa Champions League sẽ từ bỏ thiết kế những ngôi sao vốn gắn liền với quả bóng của giải đấu.

Theo Nss Sport, họa tiết này nhiều khả năng vẫn xuất hiện trên bóng thi đấu chính thức sau khi Nike tiếp quản.

Trong những tháng gần đây, thông tin về diện mạo mới của bóng Champions League liên tục xuất hiện. Hồi tháng 4, The Guardian và VERSUS dự đoán bóng thi đấu sẽ được thiết kế lại và không còn các ngôi sao. Tuy nhiên, sau khi UEFA công bố thỏa thuận hợp tác với Nike, Footy Headlines một lần nữa chú ý đến các đăng ký thương hiệu liên quan đến hình ảnh này và cho biết quyền sở hữu thuộc về UEFA.

Tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO), UEFA hiện sở hữu hai đăng ký thương hiệu liên quan đến hình ảnh những ngôi sao trên bóng Champions League. Một đăng ký bảo hộ hình ảnh quả bóng với các ngôi sao phủ trên bề mặt. Đăng ký còn lại bảo hộ phiên bản ba chiều, trong đó họa tiết ngôi sao được phân bố trên bề mặt hình cầu và bóng thi đấu được xác định là một trong những sản phẩm thuộc phạm vi bảo hộ.

Trái bóng adidas với những ngôi sao đã trở thành biểu tượng của Champions League suốt 25 năm qua. Ảnh: Champion League.

Cả hai hồ sơ đều được UEFA nộp vào tháng 4/2010. Một thương hiệu được cấp đăng ký vào tháng 10 cùng năm, thương hiệu còn lại được cấp vào tháng 5/2011.

Đây là các thương hiệu đã được đăng ký, không phải bằng sáng chế. Sự khác biệt này có ý nghĩa bởi mỗi hình thức bảo hộ một khía cạnh khác nhau của sản phẩm. Việc UEFA sở hữu quyền đối với thiết kế ngôi sao trên quả bóng cho phép tổ chức này duy trì nhận diện đặc trưng của bóng Champions League ngay cả khi thay đổi nhà sản xuất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa UEFA được quyền sao chép mọi giải pháp kỹ thuật từng được sử dụng trên các mẫu bóng của adidas.

Quy định của Champions League cũng làm rõ quyền sở hữu này. Điều 12.01 xác định UEFA là chủ sở hữu độc quyền các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến giải đấu, bao gồm logo, nhận diện hình ảnh và những yếu tố cốt lõi trong thiết kế bóng thi đấu chính thức. Việc sử dụng các quyền này phải được UEFA cho phép và tuân thủ những điều kiện đã được quy định.

Những thông tin được công bố đến nay cho thấy Nike có thể tiếp tục sử dụng những ngôi sao trong thiết kế bóng mới. Hồi tháng 8, La Source Parisienne cho biết Nike “nhiều khả năng” sẽ giới thiệu phiên bản ngôi sao của riêng mình từ mùa giải 2027/28.

Đến ngày 17/11, sau khi thỏa thuận hợp tác chính thức được công bố, tài khoản này tiếp tục đề cập đến thiết kế mới và cho biết Nike đang chuẩn bị một mẫu bóng có họa tiết ngôi sao.

Footy Headlines sau đó dự đoán quả bóng Champions League đầu tiên của Nike có thể sử dụng bảng màu gồm trắng, xanh navy, xanh hoàng gia và các chi tiết màu đen. Thiết kế này được cho là có thể lấy cảm hứng từ phong cách của dòng Total 90. Tuy nhiên, những thông tin trên vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Trong thông báo ngày 16/11, UEFA chỉ cho biết thiết kế của những quả bóng mới sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp, nhiều khả năng trong những tháng đầu năm 2027.

Diện mạo của quả bóng mới vì thế vẫn là một câu hỏi. Trong một phần tư thế kỷ, hình ảnh những ngôi sao đã trở thành dấu ấn quen thuộc của các mẫu bóng adidas, nhưng thiết kế này vốn thuộc hệ thống nhận diện của Champions League. Điều đáng chờ đợi là Nike sẽ chọn một hướng đi hoàn toàn khác để thay đổi diện mạo quả bóng, hay tái diễn giải những ngôi sao đã làm nên dấu ấn của các phiên bản trước.