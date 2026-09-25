Nike hủy hợp tác phút chót với Benzema

Nike hủy hợp tác phút chót vì quá khứ của Benzema. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, sau quá trình rà soát, hãng kết luận quá khứ đời tư tai tiếng của chân sút 38 tuổi không còn phù hợp với các giá trị thương hiệu.

Phát ngôn chính thức từ Nike nêu rõ: "Dự án này không phản ánh mối quan hệ hợp tác rộng lớn hơn giữa vận động viên và Nike. Chúng tôi lấy làm tiếc khi các cuộc trao đổi đã đi xa đến mức này".

Quyết định cứng rắn trên xuất phát từ rắc rối pháp lý trong quá khứ của tiền đạo người Pháp. Năm 2021, Benzema từng bị tòa án kết tội đồng phạm trong vụ tống tiền đồng đội cũ ở đội tuyển quốc gia là Mathieu Valbuena bằng clip nhạy cảm.

Thời điểm ấy, luật sư của anh, ông Hugues Vigier, từng phát biểu: "Về mặt luật pháp, anh ấy có tội, điều đó đúng. Nhưng sự thật tư pháp khác xa thực tế".

Vụ việc xảy ra ngay thời điểm mối quan hệ hợp tác dài hạn giữa Benzema và Adidas vừa chính thức kết thúc, đẩy cựu chủ nhân Quả bóng vàng vào tình cảnh không có nhà tài trợ giày thi đấu khi đang tìm kiếm các cơ hội thương mại mới.

Hiện tại, ngôi sao người Pháp cũng đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay câu lạc bộ Al Hilal. Dù được một vài đội bóng quan tâm, cựu cầu thủ Real Madrid vẫn chưa quyết định bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

Khoảnh khắc hài hước sau trận Al Nassr đối đầu Al Hilal Hôm 13/5, đoạn clip ghi lại phản ứng hài hước của một CĐV Al Nassr lan truyền mạnh trên Twitter sau khi đội nhà bị gỡ hòa ở những giây cuối trận.