Nike cảnh báo triển vọng doanh thu suy yếu và tiếp tục cắt giảm nhân sự

Biểu tượng Nike tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp, đưa cổ phiếu Nike giảm hơn 48% kể từ đầu năm.

Trước đó, Nike báo cáo doanh thu quý I tài khóa 2027 đạt 11,2 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tại Greater China suy giảm, trong khi mức tăng tại Bắc Mỹ chỉ bù đắp một phần. Các thương hiệu Sportswear và Jordan tiếp tục gặp khó khăn. Lợi nhuận ròng đạt 712 triệu USD, giảm 2% so với 727 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Nike dự báo doanh thu tài khóa 2027 sẽ giảm ở mức cao trong khoảng một chữ số. Công ty đồng thời công bố mô hình hoạt động mới mang tên “Pace”, nhằm giảm chi phí và cải tổ hoạt động, dự kiến dẫn đến thêm các đợt cắt giảm nhân sự từ năm 2027.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Elliott Hill cho biết kế hoạch sẽ làm giảm số lượng vị trí trên toàn hệ thống của Nike, đồng thời thừa nhận những thay đổi này có thể tạo ra sự bất định đối với nhân viên. Công ty cho biết sẽ thông báo các quyết định liên quan đến những vị trí bị ảnh hưởng từ năm 2027 và tiếp tục triển khai trong các năm sau.

Theo kế hoạch Pace, Nike đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 2,5 tỷ USD chi phí vào năm 2031, nhưng công ty chưa công bố số lượng nhân viên có thể bị ảnh hưởng. Trong năm nay, Nike đã thực hiện hai đợt cắt giảm nhân sự, gồm 775 việc làm tại một trung tâm phân phối ở Mỹ vào tháng 1 và khoảng 1.400 vị trí thuộc bộ phận kỹ thuật vào tháng 4.

Kế hoạch Pace cũng bao gồm hiện đại hóa chuỗi cung ứng và tổ chức lại hoạt động thành ba khu vực gồm Americas, APGC (châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc đại lục) và EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi). Nike đồng thời mở cơ sở mới tại Bengaluru (Ấn Độ) nhằm tăng khả năng phục vụ thị trường toàn cầu.

Hiện Nike đang chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu như On, Hoka, Arc’teryx và New Balance. Một số vận động viên nổi tiếng cũng chuyển sang các thương hiệu đối thủ, trong đó tiền đạo lừng danh người Pháp Kylian Mbappé chấm dứt hợp tác lâu năm với Nike để trở thành đại sứ của On. Các cầu thủ Lamine Yamal (Tây Ban Nha), Harry Kane (Anh) và Ousmane Dembélé (Pháp) cũng đã kết thúc quan hệ với Nike.

Nike từng đạt thành công lớn với dòng Air Jordan sau khi hợp tác với huyền thoại bóng rổ Michael Jordan từ năm 1985. Tuy nhiên, ban lãnh đạo hiện cho biết công ty còn nhiều việc phải làm để củng cố các mảng NIKE Sportswear, Jordan Brand và Greater China.

Nike dự kiến công bố thêm chi tiết về kế hoạch phát triển 5 năm tại cuộc gặp dành cho giới đầu tư vào ngày 16-17/11 tới.