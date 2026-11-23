Nike trở thành đối tác cung cấp trang phục chính thức của giải đua xe Công thức 1 (F1) từ mùa giải 2027, mở ra cơ hội tiếp cận cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Thỏa thuận dài hạn được công bố trong lúc hãng đồ thể thao Mỹ vẫn chật vật với doanh thu suy giảm, sức mua yếu tại Trung Quốc và quá trình tái cấu trúc chưa đạt kết quả như kỳ vọng, theo Jing Daily.

Khi đua xe kết hợp thời trang

Theo thông báo ngày 19/11 của Nike, hãng và F1 thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn, bao trùm các lĩnh vực sản phẩm, đổi mới công nghệ, thiết kế và trải nghiệm tại các chặng đua. Từ mùa giải 2027, Nike trở thành đối tác chính thức, đồng thời là nhà cung cấp trang phục cho đội ngũ vận hành F1 tại các chặng đua trên toàn thế giới.

Thỏa thuận không chỉ giới hạn ở trang phục dành cho đội ngũ vận hành giải đấu. Hai bên sẽ phát triển các bộ sưu tập kết hợp, bao gồm trang phục, giày dép và phụ kiện, đưa tinh thần tốc độ và văn hóa đua xe vào sản phẩm phục vụ người hâm mộ cả trong lẫn ngoài đường đua.

Sản phẩm đầu tiên được giới thiệu là bộ sưu tập giới hạn Nike x Las Vegas Grand Prix, ra mắt ngày 20/11, trong khuôn khổ chặng đua tại Las Vegas. Người hâm mộ có thể mua sản phẩm tại cửa hàng Nike ở Caesars Palace và F1 Hub tại The Venetian Resort Las Vegas. Các bộ sưu tập tiếp theo dự kiến được triển khai trong mùa giải 2027.

Một phần quan trọng khác của thỏa thuận là hợp tác với F1 Academy - giải đua công thức dành cho nữ, hướng đến khuyến khích và hỗ trợ thế hệ tay đua nữ trẻ. Nike sẽ trở thành đối tác trang phục thể thao chính thức, làm việc trực tiếp với các tay đua để phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu thi đấu, công nghệ và thiết kế.

Nike bắt tay với F1 sau nhiều năm rời khỏi sân chơi tốc độ. Ảnh: Nike.

Elliott Hill, CEO Nike, cho biết F1 có những yếu tố tương đồng với triết lý của hãng, từ tinh thần cạnh tranh, tốc độ đến khát vọng đổi mới. Theo ông, sự hợp tác tạo cơ hội để Nike phục vụ vận động viên và truyền cảm hứng cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Trong khi đó, Stefano Domenicali, Chủ tịch kiêm CEO Formula 1, đánh giá Nike có khả năng kết nối thể thao, văn hóa và phong cách sống. Ông cho rằng quan hệ hợp tác sẽ giúp F1 mở rộng cách người hâm mộ tương tác với giải đấu, đồng thời tạo thêm sản phẩm và trải nghiệm cho cộng đồng toàn cầu.

Đây cũng là lần Nike trở lại lĩnh vực đua xe sau hơn 2 thập kỷ đứng ngoài môn thể thao này. Thỏa thuận cho thấy hãng muốn mở rộng sự hiện diện trong những cộng đồng thể thao gắn liền với văn hoá đại chúng, thay vì chỉ tập trung vào các môn truyền thống như bóng rổ, chạy bộ hay bóng đá.

Với F1, việc kết hợp một thương hiệu thể thao toàn cầu có thể giúp giải đấu phát triển thêm dòng sản phẩm dành cho người hâm mộ, đặc biệt khi sức hút của môn đua xe ngày càng vượt khỏi phạm vi thi đấu. Các bộ sưu tập thời trang và trải nghiệm tại đường đua là một phần trong chiến lược đưa F1 đến gần hơn với nhóm khán giả quan tâm đến phong cách sống.

Nike chật vật tìm lại đà tăng trưởng

Việc bắt tay F1 diễn ra trong giai đoạn Nike nỗ lực khôi phục hoạt động kinh doanh dưới sự điều hành của CEO Elliott Hill. Theo Reuters, kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính 2026 cho thấy doanh thu Nike giảm 1% so với cùng kỳ. Doanh số tại Trung Quốc tiếp tục giảm 2 chữ số, trong khi lượng hàng tồn kho và cạnh tranh gay gắt gây sức ép lên quá trình phục hồi.

Đến ngày 1/10, những khó khăn tiếp tục thể hiện trong báo cáo quý I năm tài chính 2027. Reuters cho biết doanh thu Nike giảm 4%, xuống 11,21 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Doanh số tại Trung Quốc giảm 26% nếu tính theo tỷ giá cố định, đánh dấu quý suy giảm thứ 9 liên tiếp tại thị trường này.

Công ty cũng thông báo kế hoạch cắt giảm thêm nhân sự và thay đổi cấu trúc hoạt động toàn cầu. Số vị trí bị ảnh hưởng chưa được xác định, nhưng nhân viên dự kiến nhận thông báo trong năm 2027.

Theo Reuters, Nike sẽ hợp nhất 4 khu vực kinh doanh thành 3 nhóm, bao gồm châu Mỹ; châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc; châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Những thay đổi này nằm trong chương trình tái cấu trúc được kỳ vọng mang lại khoảng 2,5 tỷ USD tiền tiết kiệm đến năm tài chính 2031.

Nike gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh gần đây, kỳ vọng vào màn bắt tay với F1. Ảnh: Nike.

Một trong những vấn đề mà Nike phải giải quyết là danh mục sản phẩm chưa tạo được sức hút đủ lớn. Hãng đang chuyển trọng tâm trở lại các môn thể thao cốt lõi như chạy bộ, đồng thời củng cố quan hệ với các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc thiếu sản phẩm mới hấp dẫn khiến Nike phải tăng mức khuyến mãi và giảm giá để giải phóng hàng tồn kho.

Elliott Hill thừa nhận mảng kinh doanh hiệu suất thể thao của Nike hiện chưa đủ lớn để bù đắp sức ép từ các dòng Sportswear, Jordan và thị trường Trung Quốc. Hãng cũng chủ động giảm số lượng sản phẩm Jordan Retro ra mắt nhằm điều chỉnh nguồn cung và danh mục sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, hợp tác với F1 có thể giúp Nike tiếp cận thêm nhóm khách hàng yêu thích thể thao tốc độ, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh từ quần áo, giày dép đến phụ kiện. Việc phát triển các bộ sưu tập giới hạn gắn với từng chặng đua cũng tạo thêm điểm tiếp xúc giữa thương hiệu và người hâm mộ.