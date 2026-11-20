Người tiêu dùng Mỹ đang phải trả nhiều tiền hơn cho sneaker, boots và giày cao gót, cho thấy áp lực lạm phát đã lan rộng đến gần như mọi lĩnh vực chi tiêu tiêu dùng.

Giá dầu tăng, kéo theo giá xăng, thực phẩm và nhiều hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển, đường bộ đi lên. Ngành giày dép cũng chịu ảnh hưởng khi một số vật liệu dùng trong sản xuất giày là sản phẩm phụ tổng hợp từ dầu mỏ, khiến chi phí đầu vào tăng cao.

Theo dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), giá giày dép tại nước này tăng 2,1% trong tháng 10, lên mức cao nhất từ trước đến nay. Mức tăng xuất phát từ chi phí sản xuất cao hơn và thuế nhập khẩu áp lên hàng hóa sản xuất tại châu Á, theo The New York Times.

Nike, Ugg, Crocs khó giữ giá

Giá giày dép khó giảm trong thời gian tới. Gary Raines, nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội Các nhà phân phối và bán lẻ giày dép Mỹ (FDRA), dự báo giá mặt hàng này sẽ lập kỷ lục trong cả năm nay. Theo ông, diễn biến này chịu ảnh hưởng lớn từ mức thuế nhập khẩu bình quân áp lên giày dép, vốn liên tục tăng trong khoảng 1,5 năm qua.

Mức tăng hiện tại đáng chú ý nếu đặt cạnh diễn biến lịch sử. Từ năm 2000 đến tháng 6/2026, lạm phát giá giày dép trung bình chỉ khoảng 0,35% mỗi 6 tháng. Tuy nhiên, riêng 6 tháng đầu năm nay, chỉ số này tăng 2,3% - mức tăng lớn nhất trong nửa năm kể từ khi những gián đoạn chuỗi cung ứng thời đại dịch làm đảo lộn hoạt động sản xuất giày dép cách đây 4 năm.

Trước sức ép chi phí, nhiều thương hiệu tìm cách giữ giá ổn định đối với những sản phẩm bán chạy như Nike Air Force 1 và Crocs Classic Clog. Thay vì tăng giá đồng loạt, các hãng lựa chọn điều chỉnh từng bước ở những dòng sản phẩm ít chủ lực hơn.

Các thương hiệu như Nike tìm cách giữ giá những dòng giày bán chạy trước áp lực chi phí. Ảnh: Lucy Nicholson/Reuters.

Tuy nhiên, ngay cả một số dòng giày nổi tiếng cũng đã tăng giá. Trong năm nay, Deckers Brands, công ty sở hữu thương hiệu Ugg, tăng giá mẫu boots da cừu kinh điển thêm 2,6%, lên 195 USD. Doanh nghiệp cũng cho biết một số mẫu giày chạy bộ Hoka sẽ tăng giá trong mùa thu này.

Các lãnh đạo ngành giày dép cho biết trong suốt năm qua, doanh nghiệp chịu sức ép từ chi phí nguyên vật liệu tăng, trong đó có da và vải dệt. Andrew Rees, CEO Crocs, cho biết hồi tháng 4 rằng dòng dép làm từ vật liệu xốp độc quyền của hãng cũng chịu áp lực chi phí khi gián đoạn do giá dầu tăng mạnh.

Lãnh đạo cấp cao của adidas, Steve Madden và Birkenstock cũng cho biết chi phí vận chuyển hàng hóa tăng do giá dầu cao đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong khi đó, Birkenstock cho biết hãng đã tăng giá một số sản phẩm để chuyển một phần chi phí phát sinh sang người tiêu dùng. Ivica Krolo, Giám đốc tài chính Birkenstock, nhận định trong cuộc họp với các nhà phân tích và nhà đầu tư hồi tháng 8 rằng những khách hàng nhạy cảm về giá có xu hướng chuyển sang lựa chọn các sản phẩm có giá thấp hơn của hãng.

Ông Krolo cho biết các quyết định định giá của thương hiệu hướng đến mục tiêu chuyển phần chi phí lạm phát sang người mua, đồng thời bảo vệ biên lợi nhuận gộp.

Người tiêu dùng Mỹ vẫn duy trì chi tiêu trong năm nay dù phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao, nhưng đã bắt đầu thắt chặt hầu bao. Trong tháng 9, doanh số bán lẻ tại Mỹ chỉ tăng 0,8%, thấp hơn mức tăng 1,3% của tháng trước. Matt Priest, CEO của FDRA, nhận định người tiêu dùng vẫn tiếp tục mua sắm, nhưng chưa rõ xu hướng này sẽ kéo dài bao lâu.

Ngành giày dép Mỹ tìm cách giảm thuế

Không chỉ tìm cách điều chỉnh giá, các doanh nghiệp và hiệp hội trong ngành còn vận động chính quyền Mỹ xem xét giảm thuế nhập khẩu.

Ngành giày dép từng được giảm bớt áp lực vào tháng 2, khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết ông Trump không có thẩm quyền đơn phương áp thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, các mức thuế mới theo một đạo luật khác đã có hiệu lực từ tháng 7.

Người tiêu dùng Mỹ phải chi nhiều tiền hơn khi giá giày dép tăng lên mức cao kỷ lục. Ảnh: Mark Makela/Reuters.

Trong các đợt miễn trừ thuế nhập khẩu gần đây, chính quyền Trump không đưa mặt hàng giày dép vào danh sách, dù một số nhóm hàng như tua-bin gió và máy bay thương mại đã được xem xét miễn trừ.

Tháng 7, Hiệp hội May mặc và Giày dép Mỹ (AAFA), tổ chức có thành viên gồm adidas và Steve Madden, đã gửi thư tới Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), đề nghị xem xét giảm thuế nhập khẩu đối với giày dép và một số mặt hàng khác.

Beth Hughes, Phó chủ tịch phụ trách chính sách thương mại và hải quan của AAFA, cho rằng việc giảm thuế nhập khẩu trên diện rộng sẽ mang lại lợi ích cho người lao động Mỹ trong ngành. Người tiêu dùng cũng được hưởng lợi bởi chi phí thuế cuối cùng sẽ được tính vào giá bán sản phẩm.

Theo Footwear News, FDRA cho rằng giày dép là mặt hàng thiết yếu đối với nhiều gia đình, do đó, mức thuế cao làm tăng gánh nặng chi tiêu. Hiệp hội bày tỏ mong muốn phối hợp với các nhà lập pháp và chính quyền để thúc đẩy cải cách thuế, giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn.

Trong khi đó, doanh nghiệp phải cân nhắc việc chuyển chi phí sang người mua. Khi giá tăng, người tiêu dùng có thể giảm số lượng giày mua hoặc ưu tiên sản phẩm có mức giá thấp hơn. Footwear News ghi nhận xu hướng khách hàng tìm kiếm một đôi giày đa năng, có thể sử dụng cho nhiều hoạt động trong ngày, thay vì mua nhiều đôi phục vụ từng mục đích riêng.