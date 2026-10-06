Nigeria xác nhận 32 người thiệt mạng trong thảm họa máy bay quân sự

Vụ tai nạn xảy ra ngày 5.10 tại khu vực Igbokoda, bang Ondo, miền Tây Nam Nigeria. Theo Phủ Tổng thống Nigeria, chiếc ATR-42 của Không quân Nigeria đang thực hiện một nhiệm vụ thường lệ từ Benin đến Lagos thì gặp nạn gần một căn cứ hải quân ở Igbokoda. Trên máy bay có 25 hành khách và 7 thành viên tổ bay.

Hình minh họa AI

Thông tin ban đầu do Bộ trưởng Hàng không và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nigeria Festus Keyamo công bố cho biết, kiểm soát không lưu mất liên lạc với máy bay vào khoảng 8h13 GMT. Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn được triển khai ngay sau đó và xác định được vị trí máy bay gặp nạn gần căn cứ hải quân Igbokoda.

Sau khi nhận báo cáo từ Tư lệnh Không quân Nigeria, Tổng thống Bola Ahmed Tinubu yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện nguyên nhân vụ tai nạn nhằm ngăn ngừa những sự cố tương tự. Ông đồng thời đánh giá cao việc Không quân Nigeria kích hoạt ngay hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và sự hỗ trợ của lực lượng ứng phó khẩn cấp cùng chính quyền bang Ondo.

Đến ngày 5.10, Phủ Tổng thống Nigeria xác nhận các quân nhân trên chuyến bay đã thiệt mạng và công bố quyết định 3 ngày quốc tang, đồng thời yêu cầu treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng niệm các quân nhân. Danh tính những người thiệt mạng sẽ được Không quân Nigeria công bố sau khi hoàn tất việc thông báo tới gia đình.

Vụ tai nạn hiện chưa được xác định nguyên nhân. Tổng thống Tinubu đã yêu cầu Không quân Nigeria khẩn trương điều tra, trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý hiện trường và thu thập thông tin phục vụ điều tra. Do đó, những nhận định về thời tiết, kỹ thuật hay nguyên nhân vận hành ở thời điểm này chưa có đủ cơ sở để kết luận.

Điểm đáng chú ý là vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nigeria đang duy trì yêu cầu tăng cường năng lực an toàn hàng không và điều tra tai nạn theo các chuẩn mực quốc tế. Bộ Hàng không và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nigeria xác định công tác giám sát an toàn, kiểm tra kỹ thuật, tiêu chuẩn khai thác và điều tra các sự cố hàng không là những nhiệm vụ trọng yếu của hệ thống quản lý hàng không nước này.

Nigeria cũng có Cục Điều tra An toàn Nigeria (NSIB), cơ quan chuyên trách điều tra tai nạn, sự cố trong các lĩnh vực hàng không, đường sắt, đường bộ và hàng hải. Trong các vụ tai nạn trước đây, cơ quan này đã thực hiện việc thu thập dữ liệu, phục hồi thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay, kiểm tra hồ sơ bảo dưỡng, hồ sơ đào tạo và điều kiện khai thác để xác định các yếu tố có thể dẫn tới tai nạn.

Với vụ ATR-42 tại Ondo, câu hỏi quan trọng nhất hiện nay vì thế không chỉ là điều gì đã xảy ra trong những phút cuối của chuyến bay, mà còn là chuỗi yếu tố nào đã dẫn tới tai nạn và có thể ngăn ngừa sự cố tương tự hay không. Đây là những nội dung chỉ có thể được trả lời sau khi quá trình điều tra kỹ thuật hoàn tất.

Vụ tai nạn khiến 32 người thiệt mạng là một tổn thất lớn đối với Không quân Nigeria. Việc Tổng thống tuyên bố quốc tang và yêu cầu điều tra toàn diện cho thấy vụ việc đang được đặt ở mức độ nghiêm trọng cao.

Hiện trọng tâm của Nigeria là hoàn tất công tác điều tra, xác định nguyên nhân và đưa ra các khuyến nghị an toàn cần thiết. Đây cũng sẽ là cơ sở để đánh giá liệu có cần thay đổi quy trình vận hành, bảo dưỡng, đào tạo hoặc quản lý an toàn đối với đội bay quân sự trong thời gian tới hay không.