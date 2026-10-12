Nigeria: Nhiều sai phạm tài chính tại Tổng Công ty Bảo hiểm Nông nghiệp Quốc gia

Hoạt động sản xuất nông nghiệp tại Nigeria. Ảnh minh họa

Sai phạm trong mua sắm, hợp đồng và chi trả nhân sự

Báo cáo thường niên năm 2024 về tình trạng không tuân thủ và những yếu kém trong kiểm soát nội bộ tại các Bộ, Ban, Ngành (MDAs) do OAuGF phát hành đã phát hiện ít nhất 3,87 tỷ naira (tương đương hơn 2,9 triệu USD) sai phạm tài chính liên quan đến các khoản chi trả cho nhân sự, mua sắm, hợp đồng, quản lý tài sản, thu ngân sách và nhiều khoản chi khác tại NAIC.

Trong lĩnh vực mua sắm công, NAIC đã trao các hợp đồng trị giá 1,09 tỷ naira mà không có xác nhận của cấp có thẩm quyền; trao hợp đồng trị giá 542,29 triệu naira cho các tư vấn viên đào tạo không có chứng chỉ hành nghề. Trong khi đó, các hợp đồng trị giá 483,6 triệu naira bị cáo buộc vi phạm điều kiện của Cục Mua sắm Công (BPP).

Không chỉ có vậy, NAIC còn mua thiết bị công nghệ thông tin trị giá 130,25 triệu naira mà không có văn bản chấp thuận của Cơ quan Phát triển Công nghệ Thông tin Quốc gia (NITDA).

Kiểm toán viên xác định 291,27 triệu naira liên quan đến việc chia nhỏ hợp đồng nhằm né tránh các ngưỡng thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, 266,56 triệu naira được thanh toán cho nhà thầu khi chưa có đầy đủ căn cứ xác định giá trị và bằng chứng về khối lượng công việc đã hoàn thành. Báo cáo cũng ghi nhận 154,46 triệu naira chi cho các dự án can thiệp theo khu vực bầu cử và khu vực địa lý mà không có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, còn nhiều khoản chi không đúng quy định khác như: 10,89 triệu naira thanh toán hợp đồng, 4,21 triệu naira chi ngoài dự toán và 14,47 triệu naira thanh toán không có chứng từ.

Trong quản lý nhân sự, 56 nhân viên NAIC được bố trí, xếp bậc lương không đúng quy định, dẫn đến tiền lương vượt mức và các khoản truy lĩnh lên tới 6,19 triệu naira. OAuGF yêu cầu Ban Lãnh đạo giải trình trước các Ủy ban Tài khoản Công của Quốc hội Liên bang, thu hồi các quyết định thăng chức sai quy định và hoàn trả các khoản chi vượt vào Kho bạc nhà nước.

Tổng Công ty này còn bị cáo buộc đã thực hiện các khoản thanh toán không đúng quy định trị giá 40,98 triệu naira tiền lương cho nhân viên giúp việc gia đình của Ban Lãnh đạo và 2,4 triệu naira tiền thưởng lễ Sallah cho những người giúp việc gia đình không có thật.

Ngoài ra, các kiểm toán viên phát hiện có 20,34 triệu naira phụ cấp y tế được chi cho các cán bộ quản lý cấp cao không đủ điều kiện thụ hưởng.

Thất thoát tài sản, nguồn thu và chi phí công tác

Kết quả kiểm toán cũng cho thấy, công tác quản lý xe công tại NAIC bộc lộ những bất cập đáng kể. Các phương tiện trị giá 98,68 triệu naira đã bị thanh lý, bán trước thời hạn, trong khi một số phương tiện trị giá 117,04 triệu naira được báo cáo là thất lạc. Tổng giá trị xe công liên quan đến hai phát hiện này là 215,72 triệu naira.

Về nguồn thu, báo cáo xác định 265,28 triệu naira doanh thu thuộc về Chính phủ chưa được thu hồi, trong khi 36 tiểu bang và Vùng Thủ đô Liên bang (FCT) đang nợ NAIC tổng cộng 1,99 tỷ naira. Ngoài ra, vật tư lưu kho trị giá 103,77 triệu naira chưa được hạch toán vào sổ cái, gây khó khăn cho việc theo dõi chính xác hàng tồn kho của Tổng Công ty.

Các khoản công tác phí và phụ cấp cũng bị kiểm toán viên chỉ ra nhiều sai phạm. NAIC bị cáo buộc chi vượt 3.587 USD tiền phụ cấp lưu trú nước ngoài, trong đó có tới 35,37 triệu naira và 14.992 USD được thanh toán cho các chuyến công tác nước ngoài mà không có sự phê duyệt. Ngoài ra còn có các khoản thanh toán phụ cấp công tác trong nước không đúng quy định trị giá 19,56 triệu naira; 9,55 triệu naira tiền phụ cấp công tác và 3,34 triệu naira chi vượt cho cùng hạng mục.

Tổng Công ty này còn bị cáo buộc đã thực hiện các khoản thanh toán không đúng quy định trị giá 17,62 triệu naira để mua dầu diesel phục vụ cho mục đích cá nhân; 9,4 triệu naira phụ cấp chi phí quản lý không đúng quy định và 5,77 triệu naira chi cho nhân viên, người ngoài để tổ chức các sự kiện xã hội cá nhân. Bên cạnh đó, 42,49 triệu naira được thanh toán trước khi tiến hành kiểm toán tiền kiểm, trong khi 2,51 triệu naira bị xác định vi phạm chính sách thanh toán điện tử của Chính phủ Liên bang.

Trong lĩnh vực bồi thường bảo hiểm, kiểm toán viên cũng nêu nghi vấn về các khoản thanh toán, trong đó có một khoản chi không đúng quy định trị giá hơn 58.000 USD.

Trước những phát hiện kiểm toán, Ban Lãnh đạo NAIC không phản hồi bất kỳ nhận xét nào của kiểm toán viên, khiến các vấn đề được nêu chưa được giải trình. OAuGF khuyến nghị NAIC khẩn trương thu hồi các khoản tiền sai phạm, nộp vào Kho bạc nhà nước và cảnh báo việc không tuân thủ có thể dẫn đến các chế tài xử lý kỷ luật./.

(Theo guardian.ng và tổng hợp)