Nigeria để quốc tang 3 ngày sau vụ rơi máy bay khiến 32 người thiệt mạng

Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Nigeria, nước này để quốc tang 3 ngày và treo cờ rủ trên toàn quốc nhằm tưởng niệm các nạn nhân.

Tổng thống Tinubu cũng gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và lực lượng Không quân Nigeria.

Một phần xác máy bay gặp nạn. Ảnh: Reuters

Máy bay gặp nạn là chiếc ATR-42 của Không quân Nigeria, chở 25 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ từ thành phố Benin đến Lagos.

Tai nạn xảy ra gần căn cứ hải quân tại khu vực Igbokoda, bang Ondo, miền Tây Nam nước này.

Bộ trưởng Hàng không Nigeria Festus Keyamo cho biết bộ phận kiểm soát không lưu mất liên lạc với máy bay lúc 9 giờ 13 phút ngày 5-10, theo giờ địa phương (15 giờ 13 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Các nỗ lực nối lại liên lạc không thành công. Lực lượng chức năng sau đó xác định vị trí xác máy bay và triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Tổng thống Tinubu yêu cầu cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân để ngăn ngừa những tai nạn tương tự.

Không quân Nigeria sẽ công bố danh tính các quân nhân thiệt mạng sau khi thông báo cho gia đình.