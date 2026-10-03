Nigeria bắt nghi phạm trong vụ thiếu niên 16 tuổi bị sát hại

Thi thể nạn nhân cùng một số vật chứng được thu giữ trong quá trình điều tra, trong đó có một cây gậy được cho là liên quan đến vụ án và chiếc xe máy của nạn nhân.

Theo thông báo về các hoạt động của lực lượng cảnh sát Nigeria được công bố ngày 3/10, các điều tra viên thuộc Cục Điều tra Hình sự bang Enugu đã bắt giữ nghi phạm trong quá trình làm rõ cái chết của thiếu niên.

Thi thể nạn nhân cũng được cảnh sát thu hồi để phục vụ công tác điều tra.

Nhà chức trách cho biết một cây gậy bị nghi được sử dụng trong vụ giết người đã được thu giữ cùng với chiếc xe máy thuộc về nạn nhân. Đây hiện là những vật chứng được cảnh sát công bố liên quan trực tiếp đến vụ án.

Cảnh sát Nigeria trong một chiến dịch truy bắt và điều tra tội phạm. Ảnh: Nationalperiscope

Tuy nhiên, cảnh sát Nigeria hiện chưa công bố danh tính của nạn nhân cũng như nghi phạm. Hoàn cảnh dẫn đến cái chết của thiếu niên và mối quan hệ giữa nạn nhân với người bị bắt cũng chưa được tiết lộ.

Nghi phạm hiện đang được Cục Điều tra Hình sự bang Enugu tiếp tục thẩm vấn và làm rõ. Cảnh sát chưa đưa ra thông tin về cáo buộc chính thức hay cho biết nghi phạm đã bị đưa ra trước tòa hay chưa.

Vụ án nằm trong báo cáo tổng hợp về những kết quả hoạt động của cảnh sát Nigeria tại nhiều bang từ ngày 29/9 đến 2/10.

Ngoài vụ việc tại Enugu, lực lượng chức năng cũng thông báo đã giải cứu nhiều nạn nhân bị bắt cóc, bắt giữ các nghi phạm liên quan đến cướp có vũ trang và thu giữ nhiều loại vũ khí, đạn dược trong các chiến dịch khác nhau.

Tại bang Ogun, cảnh sát cho biết đã giải cứu 9 người bị bắt cóc và đưa họ trở về với gia đình. Ở Taraba, lực lượng chức năng giải cứu 3 trong số 5 người bị bắt cóc.

Trong khi đó, tại Sokoto, cảnh sát và quân đội đã ngăn chặn một cuộc tấn công của các tay súng và thu giữ hai bệ phóng rocket cùng nhiều vật dụng khác.

Riêng tại Enugu, cuộc điều tra vụ thiếu niên 16 tuổi bị sát hại vẫn đang được tiến hành. Việc thu giữ thi thể, cây gậy và xe máy được xem là những manh mối quan trọng giúp điều tra viên xác định diễn biến vụ việc.

Do nhà chức trách chưa công bố đầy đủ thông tin, cảnh sát hiện chưa đưa ra kết luận về động cơ gây án. Nghi phạm cũng chưa bị kết tội, và mọi cáo buộc sẽ phải được chứng minh trong quá trình tố tụng.

Cảnh sát Nigeria cho biết vụ án vẫn nằm trong diện điều tra của Cục Điều tra Hình sự bang Enugu và các thông tin tiếp theo sẽ được công bố khi quá trình điều tra có thêm kết quả.