Nigeria áp vốn tối thiểu 10–15 tỷ naira với nhà phát hành stablecoin

Ngày 5/11/2026, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) ban hành Thông tri số PSP/DIR/PUB/CIR/001/004, kèm quy định về hoạt động tài sản ảo không phải chứng khoán. Văn bản thiết lập cơ chế cấp phép, giám sát và quản lý rủi ro đối với stablecoin, token tiền gửi ngân hàng cùng các dịch vụ thanh toán bằng tài sản số.

Theo Điều 15, tổ chức phát hành stablecoin tham chiếu đồng naira (Class 1) phải duy trì vốn thực góp tối thiểu 10 tỷ naira. Với stablecoin tham chiếu ngoại tệ (Class 2), mức vốn tối thiểu tăng lên 15 tỷ naira.

CBN có quyền yêu cầu mức vốn cao hơn tùy theo quy mô và rủi ro hoạt động. Doanh nghiệp phải duy trì vốn trong suốt quá trình kinh doanh, không chỉ tại thời điểm xin cấp phép.

Đáng chú ý, Điều 16 quy định các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản ảo không phải chứng khoán khác phải có vốn thực góp tối thiểu 1 tỷ naira. Nếu doanh nghiệp đồng thời chịu sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nigeria (SEC), khoản vốn này được tính bổ sung, không thay thế yêu cầu vốn của SEC.

Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) ban hành khung quản lý stablecoin, yêu cầu vốn thực góp tối thiểu 10–15 tỷ naira đối với tổ chức phát hành. Ảnh minh họa: AI.

Ngoài điều kiện tài chính, CBN thiết lập quy trình cấp phép gồm hai giai đoạn. Doanh nghiệp có thể nhận chấp thuận về nguyên tắc (AIP) sau khi đáp ứng yêu cầu đánh giá ban đầu. Tuy nhiên, AIP không đồng nghĩa với giấy phép hoạt động.

Tổ chức phát hành chỉ được triển khai kinh doanh sau khi nhận giấy phép chính thức, được phê duyệt đối với token liên quan và hoàn tất các điều kiện trước khi vận hành.

Một nội dung quan trọng khác là yêu cầu bảo đảm tài sản dự trữ. Theo Điều 24, tổ chức phát hành phải duy trì tài sản đủ điều kiện để bảo đảm toàn bộ stablecoin đã phát hành theo tỷ lệ 1:1.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải duy trì phần dự trữ bổ sung tối thiểu 2% giá trị danh nghĩa stablecoin đang lưu hành nhằm hấp thụ rủi ro biến động giá trị tài sản và nghĩa vụ phát sinh.

Tài sản dự trữ phải được quản lý tách biệt với tài sản hoạt động của doanh nghiệp. Quy định cũng hạn chế việc cho vay, cầm cố hoặc sử dụng tài sản dự trữ vào những hoạt động có thể ảnh hưởng đến khả năng hoàn đổi.

Người nắm giữ stablecoin có quyền yêu cầu hoàn đổi theo giá trị ngang bằng với đồng tiền tham chiếu. Theo quy định, tổ chức phát hành phải đáp ứng yêu cầu hợp lệ chậm nhất vào cuối ngày làm việc tiếp theo, trừ các ngoại lệ được pháp luật cho phép.

Thông tri của CBN xác nhận quy định có hiệu lực từ ngày 5/11/2026. Các đơn vị đang hoạt động được áp dụng cơ chế chuyển tiếp, trong đó phải đăng ký với CBN trong 30 ngày và nộp hồ sơ xin cấp phép hoặc chấp thuận phù hợp trong 180 ngày kể từ ngày hiệu lực.

Việc ban hành khung pháp lý đánh dấu bước chuyển trong quản lý stablecoin tại Nigeria, từ giám sát giao dịch tài sản số sang kiểm soát trực tiếp hoạt động phát hành, năng lực tài chính, tài sản dự trữ và quyền lợi người sử dụng.

Tuy nhiên, đây là quy định quản lý chung, không đồng nghĩa CBN đã cấp phép cho bất kỳ doanh nghiệp phát hành stablecoin cụ thể nào.