Nigeria: 48 người tử vong sau khi uống đồ uống nghi chứa methanol

Ông Banji Ajaka, Ủy viên Y tế bang Ondo, cho biết các trường hợp nghi ngộ độc được ghi nhận tại hai khu vực chính quyền địa phương Odigbo và Irele. Tổng cộng 182 người được xác định bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Methanol là một loại cồn công nghiệp, còn gọi là cồn methylic hay rượu gỗ, có công thức hóa học CH3OH. Đây là chất lỏng không màu, dễ cháy và rất độc đối với cơ thể người. Methanol thường được dùng trong sản xuất dung môi, nhiên liệu, sơn và các hóa chất công nghiệp. Nó không phải loại cồn dùng trong đồ uống.

Cồn có trong bia, rượu thông thường là ethanol. Tuy nhiên, các đối tượng sản xuất rượu giả thường sử dụng methanol để tăng nồng độ cồn. Khi uống phải methanol, cơ thể chuyển hóa nó thành các chất độc có thể gây đau đầu, buồn nôn, rối loạn thị giác, mù lòa, tổn thương não, suy đa cơ quan và tử vong.

Methanol là một loại cồn công nghiệp có độc tính cao, có thể gây mù lòa, tổn thương nội tạng và tử vong nếu uống phải. Ảnh: shobeirshimi

Theo ông Ajaka, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân có thể diễn biến rất nhanh sau khi uống phải chất độc. Tùy vào lượng methanol hấp thụ, người bệnh có nguy cơ bị tổn thương thận, thị lực và não.

Cảnh sát bang Ondo đã bắt giữ 15 người để phục vụ điều tra. Người phát ngôn cảnh sát cho biết một trong số những người bị bắt được cho là đã sản xuất loại đồ uống nghi chứa methanol và hiện đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Truyền thông địa phương cho biết trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến vụ việc được ghi nhận cách đây gần hai tuần.

Nhà chức trách Nigeria đang tiếp tục điều tra nguồn gốc của loại đồ uống cũng như trách nhiệm của những người có liên quan.