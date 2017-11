Niềng răng là biện pháp cố định răng giúp nắn răng vào vị trí phù hợp để có một hàm răng đều đẹp nhưng phải cẩn trọng với các bệnh răng miệng liên quan.

Niềng răng là biện pháp cố định răng giúp nắn răng vào vị trí phù hợp để có một hàm răng đều đẹp. Niềng răng thông thường kéo dài từ 2 đến 3 năm tùy vào tình trạng răng của mỗi người. Trong suốt thời gian đó, bệnh nhân phải giữ cho răng miệng luôn khỏe mạnh và hạn chế các tổn thương liên quan đến khoang miệng. Tuy nhiên, niềng răng tạo ra va chạm có thể khiến người bệnh mắc loét miệng. Nếu có niềng răng, hãy hỏi nha sĩ về sáp chỉnh hình răng để trải các cạnh.

Niềng răng đừng chủ quan với bệnh loét áp-tơ miệng. Ảnh: Zing

Loét áp-tơ miệng là gì?

Loét aphthe (áp-tơ) miệng là tổn thương loét đau ở miệng với vết loét nhỏ dưới 1cm, hình bầu dục hoặc tròn có bờ màu đỏ. Vị trí thường thấy ở phần niêm mạc phía trong của miệng. Khoảng 20 - 40% dân số bị loét áp-tơ ít nhất một lần trong đời, nhiều người có thể bị tái phát rất nhiều đợt. Bệnh xảy ra nhiều nhất ở tuổi thanh thiếu niên và ít gặp hơn ở người lớn tuổi. Người da trắng, người có điều kiện kinh tế xã hội cao dễ mắc bệnh hơn. Bệnh không lây truyền.

Các yếu tố liên quan gây loét miệng

BS.Trần Thị Huyền - Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, hiện nay vẫn chưa biết rõ nguyên nhân gây khởi phát bệnh loét áp-tơ, nhưng người ta biết đến nhiều yếu tố gây khởi phát loét miệng: chấn thương miệng, rối loạn nội tiết do chu kỳ kinh nguyệt ở nữ, rối loạn lo âu hoặc stress, di truyền, do tác dụng của một số loại thuốc như thuốc kháng viêm ibuprofen, atenolol… Do dị ứng hoặc nhạy cảm với thực phẩm như chocolate, cà chua, dứa… và các chất bảo quản thực phẩm như benzoic acid, cinnamaldehyde, kem đánh răng có chứa sodium lauryl sulfate.

Một vết loét áp-tơ ở mặt trong lợi. Ảnh: Sức khỏe đời sống

Các triệu chứng

Chia sẻ về các triệu chứng loét áp-tơ miệng, BS.Trần Thị Huyền cho biết thêm, hầu hết các viêm loét đau miệng có hình tròn hoặc hình bầu dục với một trung tâm màu trắng hoặc màu vàng và màu đỏ ở vùng biên giới. Nó hình thành bên trong miệng trên hoặc dưới lưỡi, bên trong má, môi, và tại tiếp giáp của nướu răng. có thể nhận thấy ngứa hoặc cảm giác nóng một hoặc hai ngày trước khi các vết loét thực sự xuất hiện.

Vết loét sâu thường rất đau, có bờ không đều, chỉ khỏi sau từ 3 - 6 tuần, khi lành để lại sẹo. Dạng loét áp-tơ gọi là “dạng herpes” vì giống nhiễm herpes gồm nhiều vết loét nhỏ và nông, có đường kính bằng đầu kim từ 1 - 3mm, từng cụm vết loét nhỏ này có thể kết hợp với nhau để hình thành vết loét lớn có bờ không đều, kéo dài từ 7 - 10 ngày. Loét áp-tơ miệng thường hay tái phát, có người bị vài lần trong năm, nhưng một số bệnh nhân lại bị loét thường xuyên.

Loét áp-tơ miệng cần phân biệt với loét do herpes hoặc nhiễm nấm, loét do chấn thương. Với vết loét lâu lành có thể là dấu hiệu của một bệnh ác tính. Loét áp-tơ “dạng herpes” được phân biệt với loét do herpes thật sự là không xuất hiện các mụn nước nhỏ trước khi loét xảy ra.

Có một số loại viêm loét đau miệng, bao gồm cả trẻ vị thành niên, vết loét lớn và herpetiform.

Cần hỏi ý kiến bác sĩ nếu nhận thấy vết loét lớn bất thường; Loét định kỳ, với những cái mới phát triển trước khi những người cũ lành; Vết loét dai dẳng, kéo dài ba tuần hoặc nhiều hơn nữa Hoặc cực kỳ khó khăn khi ăn hoặc uống, sốt cao.

Tiểu Dũng