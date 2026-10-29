Niêm yết đấu giá 4 lô 'đất vàng' ở Thủ Thiêm

Ngày 29/10, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM thông báo niêm yết, công khai việc đấu giá tài sản quyền sử dụng 4 đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM), thuộc quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.

Theo đó, lô đất thứ nhất là 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12) rộng 10.059,7 m2, thuộc một phần thửa đất số 2, tờ bản đồ số 64, phường An Khánh.

Lô đất này được quy hoạch làm dự án hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, tối đa 25 tầng, cao 100 m, quy mô dân số khoảng 3.420 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 11.967 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 10.198 tỷ đồng và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 1.769 tỷ đồng.

Lô đất thứ hai là 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5) có tích 6.446 m2, thuộc một phần thửa đất số 15, tờ bản đồ số 64, phường An Khánh. Lô đất này có giá khởi điểm dự kiến hơn 1.901 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM cũng thông báo niêm yết, công khai việc đấu giá tài sản quyền sử dụng 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Lô đất thứ ba là 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8) có diện tích 8.568,1 m2, thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 64 (theo bản đồ trích đo Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2012).

Lô đất được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án nhà ở, cao tối đa 10 tầng, chiều cao tối đa 40 m, quy mô dân số khoảng 1.067 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2.938 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất hơn 2.632 tỷ đồng và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 306 tỷ đồng.

Lô đất thứ tư là 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) có diện tích 5.009,1 m2, thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 64 (theo bản đồ trích đo Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2012), được đấu giá là trực tuyến, theo phương thức trả giá lên.

Lô đất này được quy hoạch tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ, cao tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 810 người. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.050 tỷ đồng, gồm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gần 1.745 tỷ đồng và chi phí xây dựng dự kiến khoảng 305 tỷ đồng.