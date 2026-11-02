Đại diện hai bên ký biên bản xác nhận niêm yết báo cáo kiểm toán ngày 2/11/2026. Ảnh: Hồ Long

Báo cáo được công khai thuộc cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 của Văn phòng Quốc hội, được Kiểm toán nhà nước phát hành theo Công văn số 144/KTNN-TH ngày 7/8/2026.

Đại diện hai bên ký biên bản xác nhận niêm yết báo cáo kiểm toán ngày 2/11/2026. Ảnh: Hồ Long

Việc niêm yết được triển khai theo Công văn số 986/KTNN-CNII ngày 27/10/2026 của Kiểm toán nhà nước về việc phối hợp công khai báo cáo kiểm toán; căn cứ điểm d khoản 2 Điều 50 Luật Kiểm toán nhà nước và khoản 7 Điều 12 Quy định về công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, ban hành kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-KTNN ngày 8/9/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Các đại biểu tại buổi niêm yết công khai báo cáo kiểm toán tại Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Hồ Long

Thời gian niêm yết công khai là 5 ngày làm việc liên tục, từ ngày 2/11 đến hết ngày 6/11/2026, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội.

Tổ công khai kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và đại diện Văn phòng Quốc hội thực hiện niêm yết công khai báo cáo kiểm toán. Ảnh: Hồ Long

Đại diện Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Tổ công khai kết quả kiểm toán bố trí niêm yết báo cáo và ký biên bản xác nhận niêm yết trong cùng ngày.