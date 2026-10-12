Niềm vui vỡ oà và những điều chưa kể về tân Miss Grand International 2026

Người đẹp 30 tuổi mang 2 dòng máu Tanzania - Lebanon nổi bật trong dàn thí sinh và đã đăng quang Miss Grand International 2026.

Jihan Dimack - đại diện Tanzania thắng Miss Grand International 2026.

Khoảnh khắc được xướng tên, Jihan xúc động bật khóc. Ở quê nhà, nhiều người dân tụ tập tại các điểm công cộng để theo dõi đêm chung kết. Đây là lần đầu Tanzania, cũng là lần đầu một người đẹp châu Phi, giành vương miện Miss Grand. Thành tích tốt nhất trước đó của quốc gia Đông Phi là lọt Top 10 năm 2025.

Ngoài vương miện, Tanzania còn có thêm 2 giải thưởng. Jihan giành Miss Popular Vote (Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất), nhờ đó có suất đặc cách vào bán kết. Tổ chức Miss Grand Tanzania nhận Golden Grand Award - giải dành cho đơn vị giữ bản quyền quốc gia xuất sắc nhất, trong khi Philippines và Nhật Bản nhận Silver Grand Award. Ở cuộc đua Country's Power of the Year, Jihan dừng ở vị trí thứ 2 sau Ecuador.

Tổng thống Samia: Niềm tự hào của dân tộc

Theo Global Publishers, ngay sau đêm chung kết, Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan gửi lời chúc mừng, thân mật gọi Jihan là con. "Chân thành chúc mừng con, Jihan Dimack vì đã phất cao lá cờ Tanzania và giành vương miện Miss Grand International 2026. Chiến thắng này là niềm tự hào của dân tộc ta", bà viết.

Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan (trái). Ảnh: globalpublishers

Nữ tổng thống nhấn mạnh thành công của Jihan là minh chứng cho việc người Tanzania có thể đạt những thành tựu lớn khi đoàn kết, hợp tác. Theo bà, đây cũng là nguồn động lực để giới trẻ, đặc biệt các cô gái, tự tin, dám thử thách bản thân và kiên định theo đuổi ước mơ, tài năng.

Báo chí Tanzania: Lần này, vương miện thuộc về châu Phi

Ngay trong đêm chung kết, The Citizen liên tiếp đăng tin đăng quang, bài chân dung tân hoa hậu và tin Miss Grand Tanzania nhận Golden Grand Award. Tờ báo khép lại bài tin chính bằng câu: "Lần này, vương miện thuộc về châu Phi. Tanzania làm nên lịch sử".

Ngày đầu sau đăng quang của Jihan.

Sáng 11/10, Daily News đặt tiêu đề Jihan mang vinh quang về nhà, mô tả cả Tanzania bùng nổ niềm tự hào. Tên tuổi Jihan tiếp tục gây sốt vì cô đã đại diện xứng đáng cho lá cờ Tanzania đến tận ngôi vị cao nhất. Tờ báo cũng nhấn mạnh thông điệp hòa bình, đoàn kết, khoan dung và tôn trọng khác biệt mà cô theo đuổi suốt Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026. Global Publishers khép bài bằng lời chúc mừng gửi Jihan và cả Tanzania.

Cả nước đồng lòng trước giờ G

Niềm vui vỡ òa sau nhiều tuần cả Tanzania dốc sức vì người đại diện. Daily News mô tả chiến dịch ủng hộ Jihan đã vượt khỏi khuôn khổ một cuộc vận động sắc đẹp thông thường, với sự tham gia của quan chức chính phủ, các hoa hậu, nghệ sĩ, nhân vật thời trang và người dùng mạng xã hội.

Theo tờ báo, Thư ký thường trực Bộ Thông tin, Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao kiêm người phát ngôn Chính phủ Gerson Msigwa đã lên Instagram kêu gọi người dân tiếp tục bình chọn, coi đó là niềm tự hào quốc gia. Ngôi sao Bongo Flava Diamond Platnumz dùng tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để lan tỏa lời kêu gọi. Ca sĩ Nandy đăng Instagram cổ vũ cô gái Tanzania mang vương miện về nhà, còn Miss Universe Tanzania Queen Elizabeth gác lại ranh giới giữa các hệ thống cuộc thi để kêu gọi đoàn kết phía sau Jihan.

Tân hoa hậu trong trang phục dân tộc.

Phần thi trang phục dân tộc là cú hích lớn. Daily News mô tả bộ trang phục của Jihan có mũ đội đầu lấy cảm hứng từ núi Kilimanjaro, kết hợp đá tanzanite và hình ảnh sư tử, voi, ngựa vằn, hươu cao cổ. Ngay sau phần trình diễn, cô tạm dẫn đầu cổng bình chọn trang phục dân tộc với tỷ lệ 43%.

Hành trình 12 năm của tân hoa hậu

Jihan không phải gương mặt mới. Cô từng là Á hậu 2 Miss Tanzania 2014, đăng quang Miss Universe Tanzania 2016 và dự thi Miss Universe tại Philippines vào tháng 1/2017. Gần 10 năm sau, cô trở lại, đại diện vùng Mwanza và đăng quang Miss Grand Tanzania ngày 8/8/2026.

Jihan bắt đầu làm người mẫu từ năm 17 tuổi, từng sống tại Tanzania, Lebanon, Mozambique. Hiện cô làm việc tại Trung Quốc trong lĩnh vực người mẫu, bán hàng và livestream bán hàng.

Ở phần ứng xử Top 5 về phẩm chất cần có của người phụ nữ được trao quyền, cô chọn một trái tim nhân hậu và lấy chính mẹ mình làm hình mẫu - người luôn đặt người khác lên trước bản thân. Trước đó, ở câu hỏi về bất bình đẳng, cô cho rằng tình yêu thương là vũ khí mạnh nhất để xây dựng một xã hội bình đẳng hơn.

Chiến thắng của Jihan Dimack khép lại Miss Grand International 2026, mùa giải từng phải chuyển địa điểm từ Ấn Độ về Thái Lan hồi tháng 9. Trong nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026, người đẹp Tanzania sẽ đồng hành cùng các chiến dịch vì hòa bình, chống chiến tranh và bạo lực của MGI 2026 và tổ chức Miss Grand.

Minh Phi

Ảnh, video: MGI