Niềm vui từ trụ sở Công an xã kiểu mẫu được xây dựng từ nguồn xã hội hóa

Sáng 19/10, giữa cái lạnh chớm đông nơi dải đất biên cương xứ Lạng, không khí tại xã biên giới Khuất Xá (tỉnh Lạng Sơn) sôi động và ấm áp hơn bao giờ hết. Trong niềm phấn khởi của CBCS và nhân dân địa phương, Công an tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức Lễ khánh thành, chính thức đưa trụ sở Công an xã Khuất Xá vào hoạt động.

Trụ sở Công an xã Khuất Xá được xây dựng khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây không chỉ là một công trình hạ tầng đơn thuần, công trình trụ sở Công an xã Khuất Xá còn ghi dấu ấn trở thành công trình trụ sở Công an xã kiểu mẫu đầu tiên trên cả nước được triển khai xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Niềm vui của CBCS Công an và đồng bào vùng biên giới Khuất Xá

Từ sớm mai, con đường dẫn vào trụ sở Công an xã Khuất Xá đã rực rỡ cờ hoa và rộn rã tiếng cười. Biết tin hôm nay, trụ sở Công an xã Khuất Xá chính thức khánh thành, rất đông bà con từ các thôn bản tạm gác công việc, sum họp về đây để chung vui cùng lực lượng Công an xã.

Với người dân biên giới, việc Công an cơ sở được quan tâm đầu tư để có một trụ sở làm việc khang trang, hiện đại, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ công tác, phục vụ nhân dân là điều mà bấy lâu nay ai ai cũng mong mỏi.

Các CBCS Công an xã Khuất Xá từ nay đã có hội trường họp giao ban.

Anh Triệu Văn Vinh, người dân xã Khuất Xá chia sẻ, không chỉ các CBCS Công an, ngay cả người dân chúng tôi cũng rất mong mỏi trụ sở Công an xã sớm hoàn thiện, đưa vào hoạt động. Có như vậy, người dân chúng tôi sẽ thuận tiện khi đến giải quyết các thủ tục hành chính, không cần phải chờ đợi lâu hay phải đi hàng chục cây số đường xá xôi xôi đến tận trung tâm tỉnh để giải quyết.

Có mặt tại trụ sở Công an xã từ rất sớm để dự lễ khánh thành, hân hoan thưởng thức chương trình nghệ thuật hấp dẫn, anh Vinh và nhiều bà con nhân dân xã Khuất Xá không giấu nổi niềm tự hào khi nhìn ngắm trụ sở Công an xã mới, cao 3 tầng khang trang, hiện đại.

Đối với CBCS Công an xã Khuất Xá, ngày này càng là một ngày đặc biệt đáng nhớ khi từ nay, những khó khăn về điều kiện ăn ở, sinh hoạt, làm việc và nơi tiếp dân chật hẹp trước đây đã được cải thiện. Các phòng làm việc, tiếp dân rộng rãi, khang trang, cùng trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.

Bây giờ có trụ sở mới khang trang, hiện đại, người dân thuận lợi đến giải quyết thủ tục hành chính ngay tại địa phương.

Trung tá Nông Thanh Trình, Trưởng Công an xã Khuất Xá chia sẻ, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn xã được mở rộng, nhiệm vụ của Công an xã cũng được tăng cường, khối lượng công việc lớn hơn, trong khi cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trước đây, ngay cả phòng họp giao ban cũng vô cùng chật hẹp, các phòng làm việc không đủ đáp ứng yêu cầu công tác cho CBCS. Trước tình hình đó, Công an xã đã chủ động rà soát các điều kiện thực tế, báo cáo Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và đề xuất với chính quyền, nhân dân địa phương xem xét đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Trụ sở mới không chỉ là nơi làm việc mà thực sự đã trở thành “ngôi nhà chung” ấm áp, tạo động lực tinh thần to lớn để mỗi CBCS yên tâm bám bản, bám dân, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANTT.

Lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp vì bình yên biên cương

Để có được công trình trụ sở hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an xã trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, đòi hỏi một quá trình nỗ lực vượt bậc, sự quyết tâm chính trị rất cao cùng tư duy sáng tạo, đột phá.

Trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, giải bài toán nguồn vốn để nhanh chóng đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã cấp cơ sở là một thách thức không nhỏ. Nhận thức rõ điều đó, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn không khỏi trăn trở, chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn và trực tiếp kết nối, vận động các nguồn lực xã hội hóa. Bằng uy tín, sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, Đại tá Vũ Thanh Tùng đã vận động Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) tài trợ toàn bộ nguồn kinh phí để khẩn trương triển khai xây dựng trụ sở Công an xã Khuất Xá với tổng mức đầu tư lên tới trên 33 tỷ đồng.

Các CBCS Công an xã Khuất Xá đang bố trí, sắp đặt phòng tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính

Với sự hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn của Cục Quản lý xây dựng và doanh trại Bộ Công an và sự nỗ lực của nhà thầu, đơn vị thi công, công trình trụ sở Công an xã Khuất Xá đã trở thành trụ sở Công an xã kiểu mẫu đầu tiên trên cả nước được đầu tư xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Sự vào cuộc đồng hành của Vietinbank là minh chứng sinh động cho tình cảm, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với lực lượng CAND nói chung và Công an Lạng Sơn nói riêng.

Trụ sở Công an xã Khuất Xá được quy hoạch và thiết kế bài bản theo tiêu chuẩn trụ sở kiểu mẫu của Bộ Công an, đảm bảo công năng sử dụng đồng bộ, hiện đại. Trong đó khối nhà làm việc chính được xây dựng quy mô 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.479 m². Chiều cao tầng 1 là 3,9m; tầng 2 và 3 cao 3,6m; thiết kế hành lang giữa rộng 2,4m cùng hệ thống khung giàn bê tông cốt thép chịu lực kiên cố. Nhà ở doanh trại có quy mô 2 tầng với tổng diện tích sàn 490 m², mái lợp tôn cách nhiệt, bố trí không gian nghỉ ngơi khoa học, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi cho CBCS sau những giờ làm việc, những ca trực và những chuyến tuần tra. Các hạng mục phụ trợ như bếp ăn tập thể 1 tầng (diện tích 146 m²); nhà kho vũ khí kiên cố, an toàn; nhà bảo vệ; 2 nhà gara xe; hệ thống tường rào bảo vệ, đường giao thông nội bộ và hệ thống điện chiếu sáng… được bố trí đồng bộ, hiện đại.

Quá trình thi công xây dựng công trình trụ sở Công an xã Khuất Xá diễn ra trong điều kiện nhiều thời điểm không thuận lợi, nhất là thời điểm mưa lũ, vận chuyển nguyên vật liệu trên địa hình đồi núi khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương cùng tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của nhà thầu, các đơn vị thi công, công trình trụ sở Công an xã Khuất Xá đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ - mỹ thuật và công năng sử dụng.

Nhìn lại hành trình 9 tháng các cán bộ công nhân lao động của đơn vị nỗ lực đồng hành cùng lực lượng Công an xây dựng trụ sở Công an xã Khuất Xá, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần xây dựng Đô Thành, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, trước áp lực về thời gian, yêu cầu phải bảo đảm tiến độ công trình, nên đơn vị chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng ngày, từng tuần; đồng thời huy động tối đa lực lượng công nhân, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tranh thủ thời gian, vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ mà lãnh đạo Công an tỉnh đề ra.

Khuôn viên rộng rãi, sạch đẹp của trụ sở Công an xã Khuất Xá được Đoàn công tác Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tạm trưng dụng thành điểm khám bệnh cho nhân dân.(Ngày 18/10/2026).

Trải qua hơn 9 tháng thi công, với sự chỉ đạo sát sao của Công an tỉnh với vai trò chủ đầu tư, cùng sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị chức năng, công trình trụ sở Công an xã Khuất Xá đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ, mỹ thuật và công năng, tạo điều kiện để Công an xã tổ chức lực lượng, bố trí nơi làm việc, sinh hoạt phù hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân.

Tin rằng, từ trụ sở mới khang trang này, sẽ tiếp thêm động lực để mỗi CBCS Công an xã Khuất Xá tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, sẵn sàng “vì nhân dân phục vụ”, nỗ lực vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.