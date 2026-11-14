Niềm vui từ những mái trường vùng biên

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy là một trong những công trình được tỉnh Thanh Hóa đầu tư tại khu vực biên giới, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Đây không chỉ là nơi dạy và học, mà còn là môi trường giáo dục toàn diện, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi phên dậu Tổ quốc.

Năm học 2026 - 2027, những ngôi trường nội trú liên cấp đầu tiên tại các xã biên giới đất liền trên cả nước đã kịp khánh thành, đưa vào hoạt động. Đây không chỉ là nơi dạy và học, mà còn là môi trường giáo dục toàn diện, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi phên dậu Tổ quốc.

Những ngày đầu vận hành, các trường nội trú liên cấp chưa tránh khỏi khó khăn. Một số hạng mục đang tiếp tục hoàn thiện; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tổ chức nội trú, bán trú được triển khai phù hợp với thực tế. Công tác quản trị và tổ chức các hoạt động của nhà trường cũng từng bước đi vào nền nếp.

Niềm vui của các em học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Môn Sơn.

Các phòng học khang trang, thoáng mát, đủ ánh sáng.

Các hạng mục được đầu tư đồng bộ, phục vụ hoạt động dạy học, ăn ở và sinh hoạt của học sinh.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Môn Sơn phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, sống ở vùng sâu, vùng xa.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy (Thanh Hóa) được đầu tư khoảng 115 tỷ đồng, quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 750 học sinh khu vực biên giới. Ông Phạm Văn Thành, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Ngôi trường mới với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ là điều kiện thuận lợi để thầy và trò nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt, mô hình nội trú giúp học sinh vùng biên có nơi ăn, ở và học tập ổn định, giảm bớt khó khăn trong quá trình đến trường, từ đó tạo thêm động lực để các em vươn lên trong học tập”.

Tại Nghệ An, có 21 xã biên giới đất liền thuộc diện triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS. Năm học này, toàn tỉnh có 10 trường đã khánh thành và tổ chức dạy học.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn (Môn Sơn, Nghệ An) có tổng mức đầu tư hơn 338 tỷ đồng. Trong thời gian cơ sở vật chất tiếp tục hoàn thiện, nhà trường tổ chức dạy học cho 595 học sinh THCS thuộc 17 lớp. Khi hoàn thành, trường dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 1.125 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều em người Đan Lai đến từ các bản làng thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.

Việc đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới không chỉ cụ thể hóa quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, mà còn góp phần cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội vùng biên. Qua đó, những ngôi trường góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, bắt đầu từ con người và cộng đồng gắn bó với đất đai, rừng núi, đường biên, cột mốc, từ chính thế hệ học sinh - tương lai của đất nước.

Giờ học Giáo dục thể chất của học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Môn Sơn tại nhà đa năng.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy vui chơi, rèn luyện thể thao sau giờ học.

108 trường giai đoạn 1 đã tổ chức khai giảng Theo Thông báo số 523, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới được các Bộ, ngành, các địa phương tích cực triển khai, nỗ lực khắc phục khó khăn; đến nay 108 trường giai đoạn 1 đã tổ chức khai giảng phục vụ năm học 2026 - 2027, trong đó có 40 trường đã hoàn thành 100% hạng mục; đồng thời 121 trường khởi công giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành phố đang được tập trung triển khai xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1, vẫn còn nhiều trường chưa hoàn thành toàn bộ hạng mục, dẫn đến tình trạng vừa tổ chức dạy học vừa thi công; việc triển khai nhiều dự án gặp khó khăn do khan hiếm vật liệu, nhân công, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; quá trình vận hành các trường mới còn nhiều lúng túng, nhất là do thiếu hụt nhân lực quản sinh, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng và giáo vụ.