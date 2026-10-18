Niềm vui từ những căn nhà đại đoàn kết ở Trường Lưu

Nhìn nền móng ngôi nhà mới đang dần hình thành, bà Trần Thị Bích Lài (SN 1969, thôn Yên Tràng) không giấu được niềm vui khi ước mơ về một mái ấm kiên cố sắp trở thành hiện thực. Gia đình bà Lài thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm. Nhiều năm qua, bà một mình tần tảo với 5 sào ruộng và làm thuê đủ việc để nuôi hai người con. Trong khi đó, ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập nước mỗi khi mưa lớn, mái dột khắp nơi. Được hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa do Ủy ban MTTQ xã kêu gọi, cùng sự giúp đỡ của bà con lối xóm, bà mạnh dạn vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà mới rộng khoảng 80 m². Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong dịp cuối năm nay.

Sự hỗ trợ của MTTQ là động lực để bà Lài khởi công xây dựng ngôi nhà mới.

Bà Lài xúc động chia sẻ: “Sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và bà con trong thôn là nguồn động viên rất lớn, giúp tôi có thêm quyết tâm vay mượn để xây nhà. Tôi mong ngôi nhà sớm hoàn thành để mẹ con có nơi ở kiên cố, yên tâm khi mùa mưa bão đến”.

Cùng với niềm vui của bà Lài, câu chuyện về những mái ấm nghĩa tình tiếp tục được nối dài, lan toả đến những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn toàn xã. Tại thôn Nguyệt Ao, gia đình bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1954) cũng đang trong niềm vui khi ngôi nhà mới vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng, khép lại những năm tháng sống trong căn nhà xuống cấp.

Gia đình bà Thảo thuộc diện khó khăn, chồng là thương binh hạng 3, các con đi làm ăn xa. Trước đây, căn nhà cũ dột nát, xuống cấp khiến ông bà luôn canh cánh nỗi lo mỗi khi mưa bão. Đầu năm nay, gia đình bà được hỗ trợ 100 triệu đồng, cùng sự chung tay của gia đình và cộng đồng, ngôi nhà mới được khởi công và hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bà Thảo chia sẻ: “Có được ngôi nhà mới, vợ chồng tôi yên tâm hơn nhiều, không còn lo cảnh mưa dột, gió lùa như trước. Tuổi đã cao, điều quý nhất là có chỗ ở vững chãi để hai ông bà an tâm sống vui, sống khỏe. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương và bà con đã giúp gia đình có được mái ấm như hôm nay”.

Ngôi nhà mới khang trang giúp gia đình bà Thảo an tâm hơn trong những năm tháng tuổi già.

Với những gia đình còn nhiều khó khăn, một mái nhà kiên cố không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống mà còn là điểm tựa để an tâm lao động, chăm lo cuộc sống và vững tin hơn vào tương lai. Để hiện thực hóa mục tiêu chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xã Trường Lưu đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Bằng nhiều cách làm linh hoạt, địa phương đã tích cực kết nối, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm, những người con quê hương đang sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc cùng chung tay hỗ trợ người dân an cư.

Từ tháng 7/2025 đến nay, xã Trường Lưu đã vận động, huy động tổng nguồn kinh phí gần 4 tỷ đồng để khởi công xây mới 42 căn nhà, sửa chữa 7 căn nhà cho các đối tượng khó khăn. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã triển khai hỗ trợ 34 căn nhà, từng bước giúp các gia đình ổn định nơi ở, vơi bớt gánh nặng trong cuộc sống.

Các hoạt động vì người nghèo tại xã Trường Lưu ngày càng nhận được sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trường Lưu cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp khó khăn về nhà ở, đồng thời đẩy mạnh vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân. Dự kiến từ nay đến cuối năm, địa phương sẽ khởi công thêm 8 căn nhà, với mức hỗ trợ khoảng 80 triệu đồng/căn. Mục tiêu là giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Những mái ấm được dựng xây từ sự chung sức của cộng đồng không chỉ mang đến niềm vui cho từng gia đình mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Với sự đồng hành của chính quyền, MTTQ, các tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm, Trường Lưu đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định.