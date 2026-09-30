Niềm vui từ Câu lạc bộ Liên thế hệ ở Ngọc Trạo

Một trong những hoạt động sôi nổi của CLB là các buổi biểu diễn văn nghệ, cồng chiêng ở không gian Khu di tích Chiến khu Ngọc Trạo. Trong nhịp điệu của tiếng cồng chiêng ngân vang, những người cao tuổi trong CLB Liên thế hệ cùng thế hệ trẻ say sưa với từng nhịp chiêng, từng điệu múa. Âm thanh ấy vừa là văn hóa truyền thống, vừa là ký ức. Và cũng là lời nhắc rằng, giữa những đổi thay của cuộc sống, có những giá trị không thể để mất.

CLB Liên thế hệ Ngọc Trạo biểu diễn cồng chiêng nơi tượng đài chiến khu du kích Ngọc Trạo.

CLB Liên thế hệ Ngọc Trạo hiện có 30 hội viên, trong đó 70% là các ông, bà hơn 60 tuổi còn lại là thế hệ trẻ, con cháu trong các gia đình. Mỗi dịp đến ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước, CLB lại hưởng ứng bằng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi. CLB sẽ luyện tập những tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc của dân tộc Mường.

Một tiết mục múa hát mang đậm bản sắc dân tộc Mường của các nữ hội viên CLB.

Đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu và nhắc nhớ truyền thống của quê hương, góp phần tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc tại khu di tích. Với những người cao tuổi, đó cũng là cách để kể cho con cháu nghe về quê hương bằng một ngôn ngữ gần gũi nhất: bằng âm nhạc, bằng những câu chuyện và bằng chính sự hiện diện của họ trong đời sống cộng đồng.

Bà Bùi Thị Sen, Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ Ngọc Trạo cho biết: “Các hội viên đã có sự đầu tư rất công phu khi luyện tập các tiết mục văn nghệ. Mỗi người một việc, từ biên đạo múa, phụ trách âm thanh, trang phục và trang điểm, ai cũng hào hứng tham gia. Tuy kinh phí hoạt động của CLB rất ít ỏi được đóng góp hàng tháng từ số tiền của hội viên nhưng khi tổ chức các hoạt động hội viên đều tham gia tích cực. Một số gia đình các con cháu thành đạt cũng tài trợ thêm kinh phí cho CLB làm được nhiều việc thiết thực, ý nghĩa hơn”.

Bà Bùi Thị Sen, Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ Ngọc Trạo.

Không chỉ tổ chức các hoạt động văn nghệ, hằng ngày, các hội viên CLB còn tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe. Tùy theo sở thích và năng khiếu, mỗi người lựa chọn môn thể thao phù hợp như bóng chuyền hơi, đi bộ, bóng bàn, đạp xe. CLB cũng là nơi các thành viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống.

Ông Tôn Đô Biên, 65 tuổi, cựu chiến binh ở thôn Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, chia sẻ niềm vui khi được tham gia CLB sau khi nghỉ hưu. Theo ông, đây là nơi người cao tuổi phát huy vốn sống, kinh nghiệm, còn thế hệ trẻ đóng góp sức trẻ và sự năng động, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ.

Tham gia CLB, các hội viên thêm vui vẻ, khỏe mạnh và cảm thấy trẻ trung hơn. Những hoạt động của CLB cũng được các thành viên chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe trong cộng đồng.

Ông Tôn Đô Biên, thôn Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo.

Hoạt động của CLB Liên thế hệ Ngọc Trạo đã và đang góp phần làm cho đời sống cộng đồng ở vùng quê cách mạng Ngọc Trạo thêm phong phú. Từ những hoạt động của CLB, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được vun đắp. Các thành viên tích cực vận động gia đình, con cháu thực hiện nếp sống văn minh, tham gia các phong trào tại địa phương...