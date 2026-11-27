Hạnh phúc bình yên dưới những mái nhà mới

Trong năm 2026, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt đầu tư 11 dự án xây dựng khu tái định cư tập trung; trong đó có 8 dự án thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai sau bão và mưa lũ năm 2025. Tổng số hộ gia đình, cá nhân được phê duyệt hỗ trợ bố trí dân cư vùng nguy cơ cao thiên tai trên địa bàn tỉnh là 1.085 hộ (gồm 676 hộ xen ghép và 409 hộ tập trung).

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 710/1.085 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở ổn định tại nơi chuyển đến. Hiện các địa phương đang dồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giúp người dân sớm an cư trong những ngôi nhà mới khang trang, an toàn và từng bước ổn định sinh kế lâu dài.

Giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ, bản tái định cư Phá Mựt, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An những ngày này rộn rã tiếng cười nói. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt người dân khi chính thức dọn về sinh sống trong khu tái định cư mới an toàn, vững chãi. Từ đây, nỗi lo sạt lở, lũ quét rình rập đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống ấm no của bà con vùng biên.

Dự án tái định cư bản Phá Mựt (xã Nhôn Mai) đã có 16/16 hộ dân hoàn tất dựng nhà mới và ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo, dự án tái định cư tại bản Phá Mựt đã hoàn thành 100% khối lượng san nền cho 16 hộ dân cùng đường giao thông vào khu tái định cư, đường nội bản, hệ thống điện và nước sinh hoạt. Đến nay, toàn bộ 16/16 hộ dân đã dựng xong nhà và ổn định đời sống. Đối với các hạng mục giai đoạn 2 gồm kè chắn bảo vệ nhà dân phía mái ta-luy dương, kè chắn đường giao thông và cống thoát nước bổ sung, địa phương dự kiến hoàn thành và giải ngân 100% trước ngày 31/12/2026.

Trong căn nhà mới, chị Và Thị Lìa, SN 1989, trú tại bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai nghẹn ngào nhớ lại trận lũ kinh hoàng vào tháng 7/2025. Khi lũ dữ ập về, tiếng hô hoán vang lên khắp bản, cả gia đình chị chỉ kịp nắm tay nhau chạy thục mạng lên đồi cao thoát thân. Nhà cửa hư hỏng nặng, suốt thời gian dài, đại gia đình phải chen chúc sống tạm nơi khu sản xuất với bao nỗi nhọc nhằn, thấp thỏm.

Giữa tháng 4/2026, giấc mơ an cư đã thành hiện thực khi gia đình chị được bốc thăm nhận nền đất mới.

Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt chị Và Thị Lìa khi gia đình có nơi an cư.

Là một trong những hộ dựng nhà sớm nhất tại khu tái định cư Phá Mựt, niềm vui của chị Lìa là từ nay, vào những đêm mưa gió sẽ không còn phải giật mình lo sợ nữa.

Trong ánh mắt rạng ngời niềm hạnh phúc, chị Lìa bộc bạch: "Với gia đình tôi, ngôi nhà hơn 100 triệu đồng này không chỉ được dựng nên từ gỗ, từ gạch mà còn từ nghĩa tình của biết bao người. Ngoài tiền hỗ trợ của Nhà nước, chúng tôi còn được các nhà hảo tâm san sẻ thêm tiền mặt, từng chiếc chăn, tấm màn. Nhớ những ngày vận chuyển từng thanh gỗ cũ, vật liệu mới, nếu không có sự giúp sức của các anh công an, bộ đội biên phòng, dân quân và đơn vị thi công gánh vác giúp, vợ chồng tôi chẳng biết xoay xở ra sao. Mừng nhất là dựng xong mái ấm khang trang rồi, vợ chồng tôi không phải gánh thêm khoản nợ nào, chỉ còn lại niềm biết ơn và sự yên tâm để làm lại từ đầu".

Cách đó không xa, trong ngôi nhà mới hoàn thiện cách đây ít tuần vẫn còn thơm mùi sơn mới, niềm vui an cư cũng hiện rõ trên gương mặt anh Xồng Bá Chia.

Trên nền đất rộng 210m² được cấp tại khu tái định cư, gia đình anh không chỉ dựng được mái ấm kiên cố mà còn có thêm khoảng sân vườn thoáng đãng.

Từng rơi vào cảnh trắng tay sau trận lũ dữ, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước cùng tấm lòng sẻ chia từ các nhà hảo tâm và đoàn thiện nguyện, gia đình anh cũng như các hộ dân nơi đây đã vơi bớt nhọc nhằn, vững tin dựng xây lại cuộc sống mới bình yên.

Nói về kế hoạch ổn định dân cư lâu dài, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai - cho biết, cùng với việc hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư giai đoạn 1 cho 16 hộ dân và hỗ trợ 95 hộ tái định cư xen ghép, địa phương đã đề xuất đầu tư khu tái định cư tập trung giai đoạn 2 để di dời 22 hộ dân còn lại của bản Phá Mựt khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Chủ trương này đã được lãnh đạo tỉnh thống nhất triển khai trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu đưa 100% hộ dân bản Phá Mựt đến nơi ở an toàn.

Dồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp

Nhịp sống mới cũng đang rộn ràng lan tỏa khắp khu tái định cư cụm bản Xốp Típ, bản Xốp Phong, xã Mường Típ.

Dưới mái nhà gỗ ba gian khang trang vừa hoàn thiện, chị Cụt Thị Hiền, SN 1997, dân tộc Khơ Mú, không giấu nổi niềm phấn khởi khi giấc mơ an cư đã thành hiện thực. Để dựng nên tổ ấm vững chãi này với tổng chi phí vật liệu và tiền công gần 200 triệu đồng, gia đình chị đã chắt chiu tận dụng lại phần khung gỗ từ ngôi nhà cũ, đồng thời thay thế toàn bộ mái fibro xi-măng bằng mái tôn kiên cố, sẵn sàng đón cuộc sống bình yên tại nơi ở mới.

Dự án tại cụm bản Xốp Típ, bản Xốp Phong, xã Mường Típ có 12 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở.

Trên địa bàn xã Mường Típ hiện có 2 dự án tái định cư khẩn cấp đang được triển khai. Trong đó, dự án tại cụm bản Xốp Típ, bản Xốp Phong có mục tiêu bố trí chỗ ở cho 23 hộ dân, đến nay đã thi công đạt hơn 97% khối lượng.

UBND xã Mường Típ đã tổ chức bốc thăm, phân lô mặt bằng cho 20/23 hộ để di chuyển đến vùng dự án; hiện đã có 12 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở, các hộ còn lại đang tập kết vật liệu để triển khai dựng nhà trong tháng 11/2026.

Đối với dự án tại bản Ta Đo (mục tiêu bố trí cho 21 hộ dân), khối lượng thi công cũng đạt hơn 95%. Từ ngày 10/7/2026, chính quyền xã đã tổ chức bốc thăm, chia lô và hiện người dân đang khẩn trương tập kết vật liệu, chuẩn bị xây dựng nhà ở mới.

Những ngôi nhà mới đang được đẩy nhanh tiến độ để người dân ổn định cuộc sống.

Theo lãnh đạo UBND xã Mường Típ, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trên địa bàn xã đang xây dựng hai khu tái định cư tập trung để bố trí chỗ ở cho 44 hộ dân. Đến thời điểm này, cả hai khu cơ bản hoàn thành các hạng mục thiết yếu và nhiều hộ dân đã chuyển đến hoàn thiện nhà ở. Chính quyền địa phương cũng kiến nghị Sở Công Thương chỉ đạo ngành điện sớm đấu nối lưới điện vào các khu tái định cư, kịp thời phục vụ đời sống sinh hoạt của bà con.

Khu tái định cư bản Xốp Típ đang dần được hoàn thiện.

Trên các công trường tái định cư khẩn cấp khác, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Dự án tại thôn Vĩnh Hoàn (xã Con Cuông) phục vụ 10 hộ dân triển khai từ tháng 7/2026 đã hoàn thành 100% khối lượng xây lắp, phân lô bốc thăm và hiện có 7 hộ đang dựng nhà mới.

Trong khi đó, tại xã Mỹ Lý – địa bàn tập trung 3 dự án tái định cư quy mô lớn, công trường cũng đang hoạt động hết công suất.

Tương tự, dự án tại bản Yên Hòa (25 hộ dân) cũng đã thi công đạt hơn 80% khối lượng hạ tầng, có khoảng 13 lô đất đủ điều kiện xây dựng và dự kiến hoàn tất bàn giao trong tháng 11/2026.

Nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình, vào cuối tháng 10/2026, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các dự án bố trí dân cư, tái định cư và chống sạt lở ở các xã vùng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thường xuyên kiểm tra tiến độ từng hạng mục, kịp thời xử lý những phát sinh, không để vướng mắc nhỏ kéo dài thành điểm nghẽn lớn. Những hạng mục đủ điều kiện phải triển khai ngay, ưu tiên hạ tầng thiết yếu để tạo điều kiện cho người dân sớm chuyển đến nơi ở an toàn.