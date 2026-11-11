Niềm vui trong ngôi trường nội trú

Ấm áp bữa cơm bán trú

Do bố mẹ phải lên nương rẫy xa, trước đây, em Hồ Khánh Huy, học sinh lớp 4B, Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở (PTDTNT TH-THCS) Đakrông mỗi ngày phải đi bộ 3km đến trường. Trưa, Huy lại cuốc bộ về nhà ăn cơm rồi quay lại lớp cho kịp giờ học chiều. Những chặng đường dài vượt dốc, đặc biệt vào mùa mưa lũ, khiến việc đến trường của em và bạn bè vất vả muôn phần. Giờ đây, khi trường vận hành mô hình bán trú, em và các bạn được ăn cơm trưa tại trường, nghỉ ngơi để tiếp tục giờ học buổi chiều.

Ông Hồ Văn Ngoạm, bố của Huy vui mừng chia sẻ: “Có nhà trường lo cho cháu bữa ăn trưa sạch sẽ, an toàn ngay tại lớp, vợ chồng tôi rất yên tâm, không còn phải lo lắng canh cánh việc con nhỏ đi lại vất vả, nguy hiểm trong những ngày mưa lũ nữa”.

Năm học này, Trường PTDTNT TH-THCS Đakrông đón 922 học sinh bố trí vào 34 lớp. Trong đó, cấp tiểu học có 22 lớp với 508 học sinh, cấp THCS có 12 lớp với 415 học sinh, toàn trường có 403 em học tập nội trú và 519 em học bán trú. Thầy giáo Lê Thanh Tùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đơn vị đã chủ động kiện toàn đội ngũ, bố trí giáo viên tại điểm trường chính lẫn điểm lẻ, xây dựng phương án tổ chức dạy học, ăn ở và quản lý học sinh nề nếp ngay từ những ngày đầu.

Bữa ăn bán trú của các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú TH-THCS Hướng Phùng được chăm lo chu đáo - Ảnh: T.T

Tại xã biên giới Thượng Trạch, công tác đón học sinh đến cơ sở mới học tập cũng được triển khai nhanh chóng và chủ động. Dù nhiều em học sinh người Ma Coong, A Rem còn đôi chút bỡ ngỡ trước không gian học tập rộng rãi, an toàn và hiện đại, nhưng niềm vui nhanh chóng lan tỏa trong những ngày đầu về cơ sở mới.

Thầy giáo Hoàng Đức Hòa, Hiệu trưởng Trường PTDTNT TH-THCS Thượng Trạch cho biết, từ ngày 1/11, nhà trường đã tổ chức đón 452 học sinh đến trường mới, gồm 344 học sinh cấp THCS (được bố trí tại 36 phòng nội trú) và 108 học sinh tiểu học (bố trí tại 4 phòng bán trú). Đến nay, đã có tổng cộng 597 học sinh thực hiện ăn ở, học tập tập trung tại cơ sở mới với 58 phòng ở nội trú, bán trú được vận hành nề nếp.

Những ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới, trên khuôn mặt các em học sinh ánh lên niềm vui và sự háo hức. Phòng học rộng rãi, thiết bị dạy học hiện đại, thư viện khang trang cùng khu nội trú được đầu tư đồng bộ đang tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên yên tâm học tập, rèn luyện.

Với học sinh, sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là các em được học tập trong không gian rộng rãi với những thiết bị trước đây ít có điều kiện tiếp cận. Trong các lớp học, tivi màn hình lớn có chức năng cảm ứng được đưa vào sử dụng, hỗ trợ giáo viên trình chiếu hình ảnh, nội dung bài học và tương tác trực tiếp với học sinh.

Em Mai Quốc Tuấn, học sinh lớp 5B Trường PTDTNT TH-THCS Hướng Phùng vui vẻ chia sẻ: “Em rất vui và hào hứng khi được học tập tại ngôi trường mới. Trường có phòng học đẹp, khu sinh hoạt rộng rãi, nhiều điều kiện thuận lợi cho việc học tập và vui chơi”.

Toàn tỉnh có 15 dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú TH-THCS tại các xã biên giới đất liền, trong đó có 4 trường đã được đưa vào sử dụng và 11 trường đang được triển khai đầu tư xây dựng.

Sự chung tay ý nghĩa

Đồng hành với chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trên địa bàn đã chủ động hỗ trợ tích cực cho hệ thống các trường PTDTNT liên cấp. Ngay khi Trường PTDTNT TH-THCS Đakrông vận hành cơ sở mới, Đồn Biên phòng Ba Nang đã phối hợp với Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã triển khai mô hình “Ngày thứ bảy tình nguyện”. Đều đặn hằng tuần, các lực lượng lại đến trường cắt tóc, cắt móng tay miễn phí, giúp các em giữ gìn vệ sinh cá nhân và thắt chặt thêm tình quân dân gắn bó.

Tiết chào cờ đầu tuần của thầy và trò Trường phổ thông dân tộc nội trú TH-THCS Đakrông trong ngôi trường mới - Ảnh: T.T

Tại Trường PTDTNT TH-THCS Hướng Phùng, hình ảnh quen thuộc là những người lính biên phòng kiên nhẫn hướng dẫn học sinh tập thể dục buổi sáng, chuẩn bị từng bữa ăn tập thể và hỗ trợ sắp xếp cơ sở vật chất. Sự đồng hành sâu sát ấy không chỉ giúp các em nhanh chóng đi vào nề nếp sinh hoạt, học tập mà còn mang đến không khí ấm áp cho nhà trường trong giai đoạn đầu vận hành.

Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng, cho biết: “Đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng, việc tham gia hỗ trợ nhà trường trong những ngày đầu vận hành không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại địa phương mà còn xuất phát từ tình cảm, sự quan tâm dành cho các em học sinh vùng biên. Chúng tôi xác định, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhà trường chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, rèn luyện cũng là một nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực”.

Bên cạnh việc cắt cử lực lượng luân phiên hỗ trợ công tác quản lý học sinh nội trú, các đơn vị biên phòng còn lồng ghép tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, tinh thần yêu nước và nhận thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho các em ngay trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Sự đầu tư và hỗ trợ thiết thực từ các cấp, các ngành đang giúp học sinh vùng biên yên tâm học tập, rèn luyện. Ngôi trường mới không chỉ rút ngắn khoảng cách đường xa, mà còn mở thêm cơ hội để các em tiếp tục con đường học vấn, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng.