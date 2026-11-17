Ngôi nhà mới giúp gia đình các ngư dân nghèo an cư, ổn định cuộc sống. Ảnh: Đức Phát

Vẹn tròn mong ước an cư

Những ngày đầu ở trong căn nhà mới tại tổ dân phố Phú Tân, phường Thuận An, ông Bùi Cảnh vẫn chưa hết vui mừng. Trước đây, nơi ở của vợ chồng ông chỉ là căn nhà tạm lợp tôn, mưa thì dột, gió lớn tạt nước khắp nơi. Có những hôm mưa kéo dài, sách vở của các con ướt hết. Rồi khi bão lớn, cả gia đình dắt díu nhau sang nhà người khác trú nhờ, chờ mưa ngừng, gió lặng mới trở về.

Cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, những bất tiện trong sinh hoạt càng khiến gia đình thêm chật vật. Ông Cảnh làm nghề đi ghe biển cùng người con trai năm nay 21 tuổi. Nguồn thu nhập từ những chuyến đi biển là chỗ dựa chính của gia đình, trong khi vợ ông, bà Đào Thị Bé lại không may mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị, thuốc thang tốn kém. Trong 4 người con, hai cháu nhỏ vẫn đang đi học, kéo theo nhiều khoản chi tiêu mà nghề biển không phải lúc nào cũng có thể đáp ứng.

Với hoàn cảnh ấy, việc dành dụm để xây dựng một căn nhà kiên cố vẫn là mong ước của gia đình ông. Bởi thế, nhìn các con được sống trong căn nhà kiên cố, bà Bé và ông Cảnh không giấu được niềm xúc động. “Những năm tháng ở trong căn nhà tạm bợ, tôi luôn canh cánh nỗi lo mỗi khi mưa gió. Với tôi, không gì hạnh phúc bằng khi các con có nơi ở an toàn, không còn phải lo sách vở ướt hay thấp thỏm tìm chỗ trú khi bão về”, ông Cảnh chia sẻ.

Từ sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ 70 triệu đồng để gia đình ông Cảnh xây dựng nhà mới. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia giám sát kỹ thuật và hỗ trợ ngày công. Sau hơn 4 tháng thi công, vào giữa tháng 9, căn nhà cấp 4 có diện tích sử dụng hơn 75m² đã hoàn thành, hiện thực hóa giấc mơ an cư cho gia đình ông Cảnh.

Cùng chung niềm vui an cư, ông Lê Khánh, 63 tuổi, ở thôn Đông Dương và anh Huỳnh Đành ở thôn Phụng Chánh (xã Vinh Lộc) cũng vừa có được mái nhà kiên cố sau nhiều năm chật vật mưu sinh. Hơn 40 năm làm bạn chài, thường được các chủ thuyền tin tưởng thuê đi biển, nhưng thu nhập của ông Khánh không ổn định, trong khi gia đình còn phải lo chữa bệnh cho người con mắc bệnh nặng. Còn anh Đành gắn bó với nghề khai thác thủy sản trên đầm phá, một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ, bươn chải nuôi con khuyết tật. Những lo toan thường nhật khiến việc tích góp để sửa sang, xây dựng nhà cửa với ông Khánh và anh Đành đều khó thực hiện.

Thêm điểm tựa

Bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế cho biết, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai giai đoạn 2022 - 2027, hướng đến những gia đình ngư dân còn nhiều thiếu thốn, giúp họ cải thiện điều kiện sống và giảm bớt những rủi ro trong sinh hoạt.

“Riêng năm 2026, cùng với một căn nhà tại phường Thuận An, 2 căn nhà tại xã Vinh Lộc đã được bàn giao trước mùa mưa bão giúp các ngư dân có nơi ở an toàn. Đây là sự hỗ trợ thiết thực đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khi gánh nặng về nhà ở được san sẻ, bà con sẽ có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình, yên tâm lao động sản xuất. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục kết nối, vận động các nguồn lực để hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn, từng bước cải thiện đời sống ngư dân”, bà Hiền cho biết.

Những mái nhà mới chưa thể làm vơi hết nhọc nhằn của nghề biển, đầm phá hay những lo toan thường nhật. Nhưng từ nơi ở an toàn hơn, các gia đình ngư dân nghèo sẽ có thêm điểm tựa để tiếp tục lao động, chăm sóc người thân và hướng đến cuộc sống ổn định. Đó cũng là ý nghĩa thiết thực mà chương trình hỗ trợ nhà ở dành cho ngư dân nghèo mang lại.