Các vận động viên trên đường chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh".

Niềm vui trên đường chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh" 2026 không chỉ đến từ những tấm huy chương. Với nhiều vận động viên, đây còn là dịp để duy trì thói quen tập luyện, gặp gỡ những người cùng chung tinh thần sống khỏe và góp tiếng nói vì một môi trường không khói thuốc lá.

Giải chạy do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Với thông điệp "Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh", chương trình khuyến khích cộng đồng quan tâm hơn đến sức khỏe, đồng thời nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với phụ nữ, trẻ em và những người xung quanh.

Các vận động viên về đích.

Niềm vui sau vạch đích

Vận động viên Hán Thị Bích Thư, đến từ Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), biết đến giải chạy qua Facebook. Vốn có thói quen tập luyện thể thao hằng ngày, chị quyết định tham gia và giành giải Nhất dành cho nữ.

Chị cho rằng đây là hoạt động thiết thực, kết hợp việc rèn luyện sức khỏe với truyền đi thông điệp về môi trường xanh, không khói thuốc lá. Chị mong muốn thông điệp ấy tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, để mỗi người cùng nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Vận động viên Hán Thị Bích Thư giành giải Nhất nội dung nữ

Cùng chung niềm vui chiến thắng, Chu Hải Đăng, vận động viên đến từ Hà Nội, giành giải Nhất nội dung dành cho nam. Tham gia giải, anh cho biết động lực giúp mình nỗ lực trên đường chạy là suy nghĩ về một môi trường không khói thuốc lá và tương lai xanh, đồng thời xem đây là cơ hội để rèn luyện sức khỏe.

Theo Hải Đăng, giải chạy mang ý nghĩa thiết thực khi tạo cơ hội để nam giới cùng tham gia xây dựng môi trường sống lành mạnh. Bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước khói thuốc không chỉ là trách nhiệm của riêng phụ nữ, mà cần sự chung tay của các thành viên trong gia đình và toàn xã hội. Anh mong muốn có thêm nhiều người cùng hành động, từ duy trì tập luyện thể thao đến nâng cao ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Vận động viên Chu Hải Đăng giành giải Nhất nội dung nam.

Một gương mặt trẻ có mặt trên đường chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh" là Giàng Thị Lan, 14 tuổi. Với Giàng Thị Lan, việc tham gia một giải chạy hướng đến sức khỏe và môi trường là dịp để trải nghiệm tinh thần thể thao, đồng thời hiểu hơn về ý nghĩa của việc chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giàng Thị Lan chia sẻ: "Việc đạt được giải Nhì là niềm vui đối với em. Nhưng điều đáng quý hơn là thông điệp mà chương trình gửi gắm: Sống khỏe không chỉ là chăm sóc bản thân, mà còn là biết quan tâm đến những người xung quanh, cùng xây dựng môi trường không khói thuốc lá, an toàn cho phụ nữ, trẻ em và mọi người".

Lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng

Không chỉ các cá nhân, những tập thể tham gia giải chạy "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh" lần này cũng hướng đến mục tiêu duy trì phong trào rèn luyện sức khỏe và lan tỏa lối sống tích cực.

Theo đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân, giải chạy là hoạt động hữu ích, giúp cộng đồng cùng truyền đi thông điệp vì môi trường không khói thuốc lá, vì một môi trường xanh. Sau chương trình, đại diện Học viện mong muốn tiếp tục lan tỏa phong trào chạy bộ trong các chi hội và tập thể cán bộ Học viện. Việc đưa tinh thần của giải chạy đến với với hoạt động thường ngày tại cơ quan, đơn vị cũng là một cách để thông điệp không dừng lại ở sự kiện. Khi việc tập luyện trở thành thói quen và ý thức bảo vệ sức khỏe được duy trì trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi cá nhân đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Các vận động viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia Giải chạy.

Với Nguyễn Tùng Lưu, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, niềm vui khi lọt vào Top 3 của giải chạy đi cùng trách nhiệm tiếp tục lan tỏa thông điệp của chương trình. Từ trải nghiệm tập luyện, Nguyễn Tùng Lưu nhận thấy chạy bộ đem lại những thay đổi tích cực cho sức khỏe. Anh mong muốn lan tỏa tinh thần này đến nhiều người hơn, đặc biệt là nam giới, để mọi người chủ động tập luyện, quan tâm đến sức khỏe bản thân và cùng xây dựng lối sống tích cực.

Vận động viên Nguyễn Tùng Lưu, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Những chia sẻ của các vận động viên cho thấy sức hút của giải chạy không chỉ nằm ở thành tích. Mỗi người có một câu chuyện riêng khi đến với giải chạy nhưng cùng có mong muốn sống khỏe hơn và góp phần xây dựng môi trường lành mạnh.

Thông điệp về rèn luyện thể thao, xây dựng môi trường không khói thuốc lá và trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng vì thế sẽ không dừng lại ở vạch đích mà sẽ tiếp tục được lan tỏa đến từng gia đình, cơ quan và không gian sinh hoạt chung. Đó cũng là ý nghĩa mà những bước chạy tại "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh" hướng tới.