Không đợi đến ngày chính thức diễn ra, không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đã được khởi động từ nhiều ngày trước. Tại xã Đông Khê, người dân tất bật chuẩn bị các điều kiện tổ chức hoạt động chào mừng. Người tập luyện văn nghệ, người chuẩn bị trang phục, người cùng nhau sắp xếp không gian tổ chức. Sự chủ động, nhiệt tình của người dân cho thấy sức hút của ngày hội không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh văn hóa mà còn tạo cơ hội để cộng đồng cùng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm vui.

Người dân xã Đông Khê tích cực chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.

Bà Hà Thị Mai, xóm Nà Pá, xã Đông Khê cho biết: Chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, mọi người cùng nhau chuẩn bị, tập luyện các tiết mục văn nghệ, ai cũng hào hứng góp sức để ngày hội diễn ra vui tươi, ý nghĩa. Đây là dịp để mọi người gặp gỡ, gắn bó hơn và cùng thể hiện tình yêu đối với văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tại xã Canh Tân, không khí ngày hội được nối dài bằng đêm giao lưu văn nghệ với sự tham gia của đông đảo cán bộ và nhân dân. Những tiết mục ca múa mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, những giai điệu ca ngợi quê hương, đất nước tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng ấm áp, sôi nổi. Không chỉ là dịp để các đội văn nghệ thể hiện khả năng, đây còn là cơ hội để người dân cùng thưởng thức, giao lưu, chia sẻ niềm vui trong ngày đặc biệt.

Đông đảo người dân tham gia đêm giao lưu văn nghệ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Canh Tân.

Anh Trần Quốc Hưng, xóm Tân Cương, xã Canh Tân chia sẻ: Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi khi lần đầu tiên được tham gia các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam, được hòa mình vào không khí giao lưu văn nghệ tại địa phương. Những hoạt động như thế này giúp đời sống tinh thần của người dân thêm phong phú, đồng thời tạo điều kiện để các thế hệ cùng tham gia, gìn giữ những làn điệu dân ca, nét đẹp văn hóa truyền thống.

Không chỉ sôi nổi với các hoạt động văn nghệ, không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại các địa phương còn được thể hiện qua những sân chơi thể thao cộng đồng. Tại xã Đức Long, giải bóng chuyền hơi và giải pickleball được tổ chức nhân dịp này, thu hút đông đảo cán bộ, người dân tham gia. Những trận đấu sôi nổi, tinh thần thi đấu đoàn kết, giao lưu tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe.

Anh Nông Quốc Hiếu, xóm Bản Pò, xã Đức Long chia sẻ: Đây là năm đầu tiên chúng tôi được nghỉ vào Ngày Văn hóa Việt Nam nên ai cũng cảm thấy vui và háo hức. Ngày thường mọi người còn bận công việc, ít có dịp tập trung đông đủ để tham gia các hoạt động chung. Dịp này, bà con dành trọn một ngày để cùng nhau chuẩn bị, giao lưu văn nghệ, thể thao, tìm hiểu những nét đẹp văn hóa truyền thống. Tôi thấy đây là một ngày nghỉ rất ý nghĩa, giúp mọi người thêm gắn bó với cộng đồng và quê hương.

Các hoạt động giao lưu thể thao được nhiều địa phương tổ chức.

Không khí hưởng ứng còn hiện diện sinh động trong môi trường học đường. Tại Trường THPT Pò Tấu, xã Đàm Thủy, hoạt động trình diễn trang phục dân tộc mang đến không gian văn hóa nhiều màu sắc. Những bộ trang phục truyền thống được học sinh tự tin giới thiệu, trình diễn không chỉ tôn vinh vẻ đẹp trong trang phục của các dân tộc mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội, bản sắc quê hương. Thông qua những hoạt động trải nghiệm trực quan, văn hóa không còn là những kiến thức trong sách vở mà trở thành điều gần gũi, hiện hữu trong cuộc sống của mỗi học sinh.

Em Hoàng Thị Kiều, học sinh lớp 12, Trường THPT Pò Tấu, xã Đàm Thuỷ chia sẻ: Em rất hào hứng khi được tham gia trình diễn trang phục dân tộc. Mỗi bộ trang phục đều có nét đẹp và ý nghĩa riêng, thể hiện bản sắc của từng dân tộc. Qua hoạt động này, em hiểu hơn về văn hóa truyền thống, thêm tự hào và ý thức rằng thế hệ trẻ cần có trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp ấy.

Học sinh Trường THPT Pò Tấu, xã Đàm Thủy tự tin trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc.

Từ sự chuẩn bị chu đáo của người dân xã Đông Khê, đêm giao lưu văn nghệ tại xã Canh Tân đến những màn trình diễn trang phục dân tộc của học sinh Trường THPT Pò Tấu, mỗi hoạt động mang một sắc thái riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa. Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế không chỉ được cảm nhận qua một ngày nghỉ mà còn hiện diện trong sự hào hứng tham gia, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của mỗi người dân.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi tại các địa phương, tạo không khí vui tươi trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, mà còn góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với di sản văn hóa dân tộc. Từ những hoạt động thiết thực, gần gũi trong đời sống cộng đồng, các giá trị truyền thống được khơi nguồn, lan tỏa và tiếp nối giữa các thế hệ; để văn hóa không chỉ được gìn giữ trong ký ức, trong lễ hội hay những dịp kỷ niệm, mà thực sự hiện diện trong nếp sống, cách ứng xử và sinh hoạt hằng ngày. Đó cũng là nền tảng để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương, đất nước.