Niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết

Người dân Đức Ninh Đông (phường Đồng Hới) hào hứng, vui tươi với trò chơi “Bịt mắt bắt vịt” trong ngày hội - Ảnh: H.Tr

Sau sáp nhập, TDP Đức Ninh Đông hiện có trên 860 hộ và gần 3.700 nhân khẩu chia làm 4 cụm dân cư, gồm: Diêm Thượng, Diêm Hạ, Diêm Trung và Đức Trường. Cũng như các năm trước, năm nay, bà con TDP Đức Ninh Đông đang chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động sôi nổi.

Trao đổi về bức tranh phát triển của địa phương, chị Trần Thị Hồng Phong, Phó trưởng Ban công tác Mặt trận TDP Đức Ninh Đông cho biết: Là địa bàn thuần nông, sau khi sáp nhập các TDP, người dân TDP Đức Ninh Đông phát triển, mở rộng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, nâng cao chất lượng đời sống. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, năm 2026, TDP hiện không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 4,5 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, có trên 99% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 95% gia đình đạt gia đình thể thao, 100% hộ gia đình nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, qua đó giữ vững và phát huy truyền thống TDP văn hóa.

Năm nay, trong khí thế vui tươi với số hộ, số dân đông gấp nhiều lần so với trước, TDP tiếp tục “làm nóng” không khí ngày hội bằng trò chơi dân gian độc đáo “Bịt mắt bắt vịt”. Mỗi lượt chơi gồm 2 người tham gia và 2 con vịt được quây trong một khoảnh sân. Xung quanh sân, đông đảo bà con từ người cao tuổi đến các bạn thanh niên và trẻ nhỏ đứng kín, tiếng cười nói, hò reo vang dội cả một góc khu dân cư. Khi đại diện ban tổ chức hô “bắt đầu”, ai nhanh tay, khéo léo bắt được vịt sẽ giành chiến thắng và nhận phần thưởng cổ vũ tinh thần.

Hòa chung không khí náo nhiệt ấy, những người tham gia trò chơi dân gian đều mang trong mình những cảm xúc khó tả. Chị Hoàng Thị Lan (SN 1964), ở cụm Đức Trường chia sẻ trong niềm vui: “Năm nay tôi đã trên 60 tuổi nhưng vẫn hào hứng tham gia trò chơi để hòa mình vào không khí ngày hội của toàn dân. Tôi cảm nhận tình đoàn kết, gắn bó bắt đầu từ chính những tiếng cười sảng khoái, sự sẻ chia chân tình trong cộng đồng. Nhìn nụ cười của bà con hàng xóm, tôi thấy lòng mình trẻ lại và mong sao bản thân luôn có thật nhiều sức khỏe để năm nào cũng được tham gia vui chơi, gắn kết nghĩa tình làng nghĩa xóm tại ngày hội ý nghĩa này”.

Cùng chung tâm trạng phấn khởi, chị Hoàng Thị Hinh (SN 1971), ở cụm Diêm Hạ bộc bạch thêm: “Trò chơi dân gian không chỉ mang lại tiếng cười sảng khoái mà còn giúp chúng tôi ôn lại ký ức tuổi thơ, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Khi bịt mắt lại, tiếng gọi động viên, chỉ đường của bà con xung quanh vang lên làm tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, đùm bọc lẫn nhau. Đó là thứ tình cảm mộc mạc, chân thành mà không phải ở đâu cũng có được”.

Trò chuyện với những người dân nhiệt tình cổ vũ, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm của bà con TDP Đức Ninh Đông. Chị Trần Thị Mận (ở cụm Đức Trường) cho hay: “Như bao người dân trên địa bàn, tôi luôn mong đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân để được gặp gỡ bà con trong khu dân cư, nhất là được reo hò cổ vũ các trò chơi dân gian ý nghĩa. Hòa mình vào không khí ngày hội, chúng tôi quên đi những mệt nhọc, lo toan của đời sống mưu sinh thường ngày. Sau mỗi dịp lễ hội, tôi thấy tinh thần của mọi người trở nên tươi vui, lạc quan hơn, từ đó lao động, học tập cũng có thêm nhiều động lực phấn đấu”.

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Đồng Hới - Ảnh: H.Tr

Theo bà Hoàng Thị Thanh Duyên, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, thời gian qua, cán bộ và Nhân dân Đức Ninh Đông luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn mới gắn với công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TDP Đức Ninh Đông sắp diễn ra, nhưng làng trên xóm dưới đã rộn rả tiếng cười, niềm vui trong tình làng nghĩa xóm thắm thiết. Thông qua sự chuẩn bị những trò chơi dân gian và các hoạt động nghĩa tình, ngày hội là nhịp cầu gắn kết bền chặt, giúp người dân gần nhau hơn. Chính tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và niềm vui lan tỏa là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp thêm động lực để mỗi người dân Đức Ninh Đông tiếp tục vun đắp cho ngôi nhà chung ngày càng bình yên, ấm no và phát triển vững bền.